Las rutas provinciales 5, 6 y 7 quedaron nuevamente habilitadas al tránsito luego del trabajo realizado por Vialidad Provincial y la Secretaría de Emergencias. Las autoridades se apostaron más de 20 horas en la zona para garantizar la seguridad vial y evitar que los conductores transiten por allí.

Actualmente ya finalizó la alerta por tormentas, por lo cual se habilitaron nuevamente la Ruta Provincial N° 5: a la altura del Arroyo Carranza; la Ruta Provincial N° 6: en las zonas de Puesto Hernández y la Ruta Provincial N° 7 en la intersección con la Ruta Nacional 40 zona Cortaderas.

Los equipos viales realizaron tareas de despeje, control de barro y mantenimiento de banquinas en los puntos mencionados, donde las condiciones climáticas habían generado peligro para los conductores.

La decisión de cortar el tránsito había sido tomada por la Secretaría de Emergencia y Gestión de Riesgo para evitar nuevos incidentes como los del domingo, y previendo que el pronóstico meteorológico mantenía la alerta amarilla y la presencia de tormentas eléctricas y granizo.

Hoy tras levantar las restricciones en las rutas aclararon que, aunque el tránsito está habilitado, se debe circular con precaución, ya que puede haber zonas más complicadas que otras.

Qué dice el pronóstico meteorológico

Para la semana se espera que las condiciones climáticas sigan siendo complejas en el norte neuquino, con lluvias aisladas y una alerta amarilla por vientos fuertes.

Como recomendación se solicita nuevamente circular con extrema precaución, especialmente en sectores con barro, banquinas blandas y rutas expuestas a ráfagas.