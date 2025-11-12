La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza (Calf) de la ciudad de Neuquén informó sobre una falla en el suministro eléctrico que afecta a los vecinos de las zonas de Colonia Nueva Esperanza y Parque Industrial Oeste.

Las cuadrillas técnicas de la cooperativa recorrieron el sector para detectar el origen de la interrupción en el servicio y después de más de una hora de trabajos pudieron resolverlo.

Desde el organismo provincial, informaron que ya se resolvió el inconveniente y los vecinos de ambos barrios ya pueden disfrutar del servicio de electricidad.

La cooperativa recuerda a los usuarios afectados que sigan los canales oficiales de comunicación para obtener información actualizada sobre el estado del servicio. La página web de Calf y sus redes sociales son las plataformas donde se publican los avisos de cortes, tanto programados como emergentes.

Asimismo, se recomienda a los vecinos verificar el estado del servicio antes de realizar reclamos, especialmente en áreas industriales o de alta demanda, ya que en estos sectores las reparaciones pueden requerir un tiempo adicional debido a la complejidad de la infraestructura.