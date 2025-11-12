Un turista ecuatoriano de 54 años fue demorado este lunes por personal de la Comisaría 28 de Villa La Angostura, acusado de estafar a un comercio céntrico de la localidad y sustraer una importante suma de dinero en dólares.

El hecho ocurrió este domingo, cuando el sospechoso ingresó a un local comercial de la calle Arrayanes y solicitó cambiar U$S 2.000 por pesos argentinos. Sin embargo, tras la transacción, el hombre robó de manera disimulada una parte del dinero, lo que quedó registrado en las cámaras de seguridad del comercio.

El dueño del establecimiento denunció el hecho a las 16:30 de ese mismo día, informando que la suma robada ascendía a aproximadamente U$S 1.000. Con base en los registros fílmicos y el testimonio de los empleados, la Brigada de Investigaciones de la Comisaría 28 comenzó un operativo de rastreo. En colaboración con la Policía de Río Negro, se determinó que el sospechoso había viajado hacia San Carlos de Bariloche, donde pasó la noche en un restaurante local. Sin embargo, al llegar la policía rionegrina, el individuo ya se había retirado del lugar.

El lunes, pudieron atrapar al sujeto en la Terminal de Ómnibus de Villa La Angostura, dentro de un colectivo con destino a otra localidad. De inmediato, los móviles policiales se desplegaron, y el hombre fue identificado tanto por el dueño del comercio como por un taxista que lo había trasladado el día anterior.

Al proceder con la identificación y posterior demora, se le secuestró una considerable suma de dinero: $7.512.550 en pesos argentinos y U$S 1.721 en dólares estadounidenses. El dinero fue incautado durante una requisa ordenada por el juez Federico Gayos.

Terminal de Ómnibus de Villa La Angostura

A pesar de la gravedad del delito, el individuo fue puesto en libertad tras cumplir con las diligencias judiciales correspondientes, según lo dispuesto por el magistrado interviniente. El turista quedó notificado sobre la formulación del legajo judicial y sus fichas personales, mientras se continúa con la investigación del caso.