Alrededor de las 22:20 de este martes, una vecina llamó a la Comisaría 21 para informar sobre un hallazgo sospechoso. La mujer había encontrado un cuadro de bicicleta color rojo, con la inscripción "Neuquén Capital #Sibici", abandonado frente a su domicilio.
Frente a esta situación, los agentes procedieron al secuestro preventivo del rodado, considerándolo un "elemento prejudicial". La bicicleta, que formaba parte del sistema de transporte público “Sibici” de la ciudad de Neuquén, fue recuperada y trasladada a la Comisaría 21 para su resguardo.
La rápida actuación de la vecina y la Policía permitió evitar que el bien desapareciera. Sin embargo, el rodado presentaba daños considerables. La persona que la robó, le había arrancado las ruedas.
Cerca de las 23:48, un representante de la Dirección del sistema “Sibici” se presentó en la comisaría para formalizar la restitución del rodado, que fue entregado bajo acta. De esta manera, la bicicleta fue devuelta al sistema municipal de transporte sustentable, asegurando que continúe siendo parte de la red de movilidad urbana de Neuquén.
En el barrio Manzanar y conducida por un menor
La semana pasada, la Policía de Cipolletti logró recuperar una bicicleta robada del sistema municipal de Neuquén, tras recibir un aviso del Comando Radioeléctrico. El hallazgo se produjo horas después del robo, gracias a la tecnología de geolocalización GPS incorporada en el rodado, que permitió a los efectivos ubicar con precisión la bicicleta en cuestión.
A través de un operativo cerrojo, móviles policiales lograron interceptar la bicicleta en Pacheco y 1° de Mayo de Cipolletti. El rodado, de color rojo e identificado con la inscripción “Neuquén Capital #SIBICI N°25” era conducido por un menor de edad.