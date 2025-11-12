El cielo neuquino se llenó de planeadores con el inicio del 26° Encuentro Internacional de Vuelo a Vela de Montaña, una cita que ya es tradición y atrae a pilotos de distintas partes del mundo.

El día después del acto inaugural, Prima Multimedios participó de la experiencia aérea con su primer vuelo de bautismo, realizado por la periodista Celina Barchiesi, quien cubre el evento.

“Fue una experiencia fascinante, ver desde el aire las formaciones rocosas, la montaña, el río, todo Chos Malal desde otra perspectiva”, relató Barchiesi para el programa Entretiempo, emitido por AM550 La Primera.

26 años de historia y más de 50 récords mundiales

El piloto Adrián Muñoz, proveniente de Córdoba, explicó que esta edición marca más de dos décadas de continuidad de una actividad reconocida internacionalmente.

“Chos Malal es un sitio único. Tiene condiciones naturales excepcionales y más de 50 récords mundiales reclamados en la disciplina”, destacó Muñoz.

El encuentro, que solo se interrumpió durante la pandemia y en los años de reacondicionamiento del aeródromo, se desarrolla cada noviembre y diciembre, coincidiendo con la Fiesta Nacional del Chivito, la Danza y la Canción, uno de los eventos turísticos más convocantes de la región.

Promoción turística y formación de nuevos pilotos

El Centro Nacional de Vuelo a Vela de Montaña ofrece vuelos de bautismo y de instrucción, con un planeador biplaza y un avión remolcador.

La actividad representa una oportunidad para quienes deseen iniciarse en el vuelo deportivo.

Además, el evento fortalece el turismo del Alto Neuquén, atrayendo visitantes y posicionando a Chos Malal como un destino clave del vuelo a vela a nivel mundial.

La columna completa: