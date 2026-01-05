La figura de Noelia Marzol volvió a quedar en el centro de la escena luego de que se viralizara un video grabado en una pileta junto a su marido, Ramiro Arias, que despertó una ola de críticas en redes sociales. Las imágenes, donde se los ve abrazados y cómplices, generaron cuestionamientos por la cercanía de su hija Alfonsina, lo que desató un intenso debate virtual.

La actriz y bailarina decidió enfrentar el escándalo en una entrevista con Puro Show (El Trece), donde se mostró sorprendida por la magnitud de la reacción. “Me llamó la atención, no entendí. Estaba con mi marido en el agua, no me toca, no me besa”, expresó Noelia Marzol, intentando bajarle el tono a la polémica que se instaló en cuestión de horas.

En ese sentido, la artista aclaró que el contexto fue completamente familiar y lejos de cualquier situación inapropiada. Según explicó, detrás de cámara había más de 40 personas, entre familiares propios y de Ramiro Arias, disfrutando de una reunión distendida. Para ella, el recorte del video fue clave en la interpretación que se hizo en redes.

Lejos de retroceder, Marzol defendió con firmeza su forma de criar y de vincularse. “Creo que la mejor prueba de que hago las cosas bien son mis hijos, que son súper sanos, libres y criados con mucho amor”, sostuvo, marcando que el cariño y el respeto son pilares centrales en su familia.

Incluso, la actriz se permitió cuestionar el tipo de indignación que se genera en la virtualidad. “Me llama la atención que no se enojen por la violencia y sí por el amor”, lanzó, dejando en claro que no piensa modificar su conducta por las críticas ajenas.

Sobre su vida cotidiana, Noelia Marzol fue aún más explícita al contar que las demostraciones de afecto son habituales tanto entre ella y Ramiro Arias como con sus hijos. Besos, abrazos y contacto físico forman parte de una dinámica familiar que considera sana y natural.

Además, explicó que parte del enojo surgió por una frase puntual relacionada con el deseo de pasar un momento a solas en pareja. Para la artista, esa reacción expuso prejuicios instalados sobre la maternidad y las relaciones, algo que considera injusto y desmedido.

Finalmente, Noelia Marzol cerró el tema asegurando que la polémica fue “demasiado inflada” y que no piensa hacerse cargo de interpretaciones ajenas. Mientras tanto, el video sigue dando que hablar y reabre el debate sobre los límites, la exposición y las redes sociales.