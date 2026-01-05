Villa Pehuenia - Moquehue inició la temporada de verano con un balance altamente positivo al alcanzar un 95% de ocupación turística durante los festejos de fin de año. Entre el 30 de diciembre y el 4 de enero de 2025, la aldea de montaña se consolidó como el destino preferido para despedir el año y dar la bienvenida al 2026 en la cordillera neuquina.

Desde los últimos días de diciembre, visitantes provenientes de distintos puntos del país y del exterior comenzaron a arribar a la localidad, atraídos por su entorno natural, el clima favorable y la amplia oferta de actividades al aire libre. Las playas de arena volcánica y los paisajes que rodean a los lagos Aluminé y Moquehue fueron protagonistas de jornadas marcadas por el descanso y el disfrute.

El intendente Arturo de Gregorio celebró el inicio de la temporada y destacó el trabajo articulado entre el sector público y privado, así como las mejoras realizadas en infraestructura turística durante su gestión. “Es fundamental que quienes nos visitan encuentren siempre propuestas renovadas. Eso incentiva a recorrer el destino y también genera recomendaciones que fortalecen la actividad turística”, expresó.

Las playas fueron uno de los principales puntos de encuentro, favorecidas por las temperaturas agradables registradas durante los primeros días del año. A lo largo de las tardes, las actividades culturales y las fiestas tradicionalistas ampliaron la oferta recreativa, convocando tanto a turistas como a residentes.

“Estamos muy conformes con este comienzo de la temporada estival. Desde las oficinas de turismo realizamos un trabajo conjunto con los prestadores locales para asistir a las familias que llegaron sin reservas”, señaló el jefe comunal. Para consultas y mayor información, el municipio dispone del WhatsApp Turístico +54 9 2942 472732 y del sitio web oficial www.villapehueniamoquehue.gob.ar.