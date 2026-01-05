La Dirección Provincial del Registro Civil y Capacidad de las personas recordó que los documentos de identidad de todas las personas mayores de 14 años, tanto argentinas como extranjeras, tienen una validez de 15 años contados desde la fecha de su emisión. Por este motivo, se recomienda controlar periódicamente la documentación personal para evitar inconvenientes ante viajes o la realización de distintos trámites.

Al cumplirse el plazo de vigencia del Documento Nacional de Identidad (DNI), es obligatorio renovarlo. La fecha de vencimiento puede verificarse fácilmente en el frente del DNI, debajo de los datos personales. En caso de estar vencido, la persona debe gestionar un nuevo ejemplar en las oficinas del Registro Civil, donde también se realiza el pago correspondiente. El nuevo DNI conserva la misma numeración que el anterior, deja sin efecto el documento vencido y debe consignar el domicilio real de la persona, el cual tiene carácter de declaración jurada.

Desde el organismo provincial también recordaron las actualizaciones obligatorias que deben realizar niñas, niños y adolescentes. En el caso de la actualización correspondiente a la edad escolar, que debe efectuarse entre los 5 y los 8 años inclusive, el menor debe concurrir acompañado por un progenitor o tutor legal, presentando la partida de nacimiento actualizada y los DNI de todas las personas intervinientes. Si quien acompaña es tutor legal, deberá acreditar la tutela mediante la constancia judicial correspondiente.

Por otro lado, la actualización de los 14 años debe realizarse desde esa edad y hasta el día en que la persona cumple 15 años. En este caso, el trámite puede efectuarse sin acompañante, presentando la partida de nacimiento actualizada. En cuanto a los costos, el valor del trámite es de 7.500 pesos para el DNI común y de 18.500 pesos para el DNI exprés. Para obtener más información sobre requisitos y procedimientos, las personas interesadas pueden ingresar al sitio web oficial: https://registrocivil.neuquen.gob.ar/dni/