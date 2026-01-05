Más de cien personas participaron de una observación astronómica abierta al público que se realizó en el Mirador Balcón del Valle, en la ciudad de Neuquén, en el marco del fenómeno de luna llena que comenzó a apreciarse el viernes por la noche. La actividad, organizada por Astroturismo se extendió hasta pasadas las 23 horas y tuvo como atractivo principal la salida de una luna con tonalidades rojizas.

La propuesta se desarrolló bajo la modalidad de “observatorio al paso”, un formato pensado para el público general, sin requerir conocimientos previos. Vecinos y visitantes pudieron acercarse libremente, observar el cielo nocturno a través de instrumentos astronómicos y recibir explicaciones sobre los fenómenos lunares y otros aspectos vinculados a la astronomía.

Para la ocasión, se instaló un observatorio astronómico abierto en el mirador, lo que permitió a personas de todas las edades disfrutar de una experiencia que combinó divulgación científica, paisaje nocturno y contacto directo con el entorno natural. El formato flexible favoreció la participación espontánea y la permanencia de los asistentes durante el tiempo que desearon. Desde la organización informaron que más de un centenar de personas permanecieron en el lugar hasta entrada la noche, atraídas por el fenómeno de la luna roja, que generó sorpresa y gran interés entre quienes se acercaron al Balcón del Valle.

Las condiciones climáticas favorables y el escenario natural del mirador contribuyeron a que la jornada se convirtiera en una experiencia destacada de astroturismo en la ciudad. Además de la observación de la luna llena, la iniciativa buscó fomentar el interés por la ciencia, el cuidado del ambiente y el uso responsable de los espacios públicos nocturnos.

Desde Astroturismo destacaron la respuesta del público y subrayaron la importancia de este tipo de propuestas para acercar la astronomía a la comunidad, fortalecer el vínculo con el cielo nocturno y posicionar a Neuquén como un punto de referencia para el astroturismo y la divulgación científica.