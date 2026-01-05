El Gobierno de Río Negro activó el decreto que regula el uso del fuego y hoy la alerta es máxima: el índice de peligro de incendios forestales alcanzó niveles altísimos en la zona cordillerana, lo que implica una prohibición total y sin excepciones. La advertencia es clara y urgente: ningún fuego al aire libre está permitido, ni en espacios públicos ni en propiedades privadas.

Cada jornada, el índice de peligro se calcula con datos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional. Hoy, ese índice se disparó a niveles extremos, transformando la cordillera rionegrina en un polvorín. La consigna es simple pero contundente: consultar el índice cada día es vital para saber qué se puede hacer y qué no.

Prohibiciones permanentes y extremas

Las autoridades recuerdan que está prohibido encender fuego en playas, senderos, veredas y espacios públicos; no se permiten quemas de ningún tipo, en ningún lugar; cuando el índice marca extremo, la prohibición se vuelve total: ni fogatas en campings, ni asados en patios, ni brasas en terrenos particulares.

Hoy, en la cordillera, esa prohibición está plenamente vigente. En un día como hoy, su mensaje es inequívoco: no hay lugar seguro para el fuego al aire libre.

Las autoridades recuerdan que por denuncias, las personas deben llamar a la línea gratuita 103 de Protección Civil y el (02944) 4437417 del SPLIF Bariloche o el 911 RN Emergencias. Se recomienda no usar redes sociales o teléfonos personales porque puede retrasar la respuesta. En jornadas de riesgo extremo, cada segundo perdido puede significar que el fuego avance sin control.

Durante un incendio, el radio operador es el nexo vital entre los combatientes y los recursos. Su tarea exige precisión y rapidez. Por eso, al llamar hoy, en plena alerta, se pide claridad: indicar el lugar exacto, explicar el motivo y escuchar atentamente. La línea no puede quedar ocupada innecesariamente: cada llamada puede salvar un bosque, una casa, una vida.

También se recuerda que el SPLIF se concentra en prevenir y combatir el fuego. La investigación de causas corresponde a otros organismos. En un día de riesgo extremo, su misión es una sola: evitar que las llamas se propaguen.