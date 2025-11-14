Bomberos denuncian desidia: estalló la interna en El Bolsón y más de 40 voluntarios protestan

La escena parecía sacada de un operativo, pero no había incendio ni emergencia: era un cuerpo de bomberos reclamando por dentro lo que desde afuera siempre defendió. Más de 40 integrantes del Cuerpo Activo de El Bolsón se plantaron frente al cuartel, con globos, carteles y un acompañamiento masivo de vecinos en caravana, para decir algo que venían masticando en silencio: la conducción ya no los representa.

El ruido de las bocinas rebotaba en las paredes del edificio, mientras los voluntarios, los mismos que dejan familia, trabajo y horas de sueño cuando suena la alarma, denunciaban falta de participación, decisiones a puertas cerradas y un deterioro operativo que, aseguran, ya no se puede ocultar.

Ivana Catalán, integrante del Cuerpo Activo, fue una de las primeras en decir lo que muchos murmuraban. “No estamos conformes con la Comisión Directiva”, lanzó en el medio locha Info Chucao, apuntando a dirigentes que, según afirmó, llevan 10, 12 o 15 años sin resolver cuestiones esenciales.

La postal más cruda se da en el destacamento de Pampa de Mallín Ahogado, siguen sin calefacción. No por falta de pedido, no por falta de presupuesto, simplemente, sin respuesta. “El invierno pasado se nos congelaron las bombas por no tener calefacción”, recordó Catalán. Y reveló algo más grave: les dijeron por lo bajo que tal vez no avanzarían con la obra porque “no sabían si iban a ganar las elecciones”.

El reclamo también alcanzó al equipamiento. Los números hablan solos: 44 bomberos, pero apenas siete equipos de respiración autónoma. “No saben diferenciar un EPP de un ERA, tampoco una cizalla de una linterna”, remarcó Catalán, describiendo la brecha entre las decisiones técnicas que se necesitan y las decisiones políticas que, según denuncian, se imponen.

Mientras la caravana seguía frente al cuartel y los voluntarios sostenían una misma consigna, renovación, participación y condiciones de trabajo a la altura de una institución esencial, la sensación era evidente: la interna de los Bomberos Voluntarios de El Bolsón terminó de estallar.