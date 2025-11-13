¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Viernes 14 de Noviembre, Neuquén, Argentina
Peligro por la sequía

Río Negro en alerta: Weretilneck decretó la Emergencia Ígnea, un año sin fuego y multas millonarias

El Gobernador de Río Negro firmó el Decreto 1104/25 que prohíbe hacer fuego al aire libre por un año. La provincia entra en estado de emergencia por riesgo extremo de incendios forestales. Las sanciones van desde 100 hasta 100.000 litros de gasoil.

Por Fabian Rossi
Viernes, 14 de noviembre de 2025 a las 00:05
Río Negro en alerta ígnea: un año sin fuego y castigos severos

Alberto Weretilneck este miércoles, estampó su firma en el Decreto 1104/25 y declaró la Emergencia Ígnea por un año en todo el territorio rionegrino. Un cóctel explosivo de calor, viento, sequía y negligencia humana que convierte cada pastizal en una bomba de tiempo.

La medida no es simbólica, prohíbe encender fuego al aire libre en cualquier espacio público o privado no habilitado, obliga a concesionarios turísticos a extremar controles y habilita al Estado a actuar con rapidez, billetera y mano dura.

El decreto no se anda con vueltas. Quien prenda fuego, por descuido o por maldad, podrá enfrentar multas de hasta 100.000 litros de gasoil ultra diésel YPF. Además, se ordena iniciar acciones penales y patrimoniales inmediatas contra los responsables. El mensaje es claro: si quemás, pagás. Y si no podés pagar, el Estado te va a buscar.

El SPLIF podrá extender el Estado de Alerta Máxima cuando lo considere necesario. Y los municipios, que suelen mirar para otro lado, fueron invitados a adherir al decreto y reforzar controles. Porque cuando el fuego arrasa, no distingue entre jurisdicciones.

Weretilneck lo dijo sin rodeos: “El impacto de un incendio forestal es devastador. Nuestro deber es anticiparnos y proteger a los rionegrinos”. Esta vez, el gobernador se adelantó. Pero si la historia sirve de algo, la prevención no se mide en decretos, sino en acción.

Emergencia hídrica: la sequía también arrasa

El Ministerio de Economía prorrogó la emergencia agropecuaria en nueve departamentos patagónicos, donde la sequía ya está matando pasturas y ganado. Avellaneda, Conesa, El Cuy, General Roca, Pichi Mahuida, 9 de Julio, Ñorquincó, Pilcaniyeu y 25 de Mayo enfrentan restricciones hídricas que comprometen la producción y disparan la mortalidad en rodeos bovinos y ovinos.

La fecha de cierre del ciclo productivo se fijó para el 31 de mayo de 2026, y se ordenó a bancos y a la ARCA suspender vencimientos e impuestos. Pero el daño ya está hecho: la Patagonia rural se seca mientras el fuego puede acechar.

