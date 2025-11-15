Paola Avilés, de 43 años, era enfermera y trabajaba como empleada municipal en San Patricio del Chañar, donde atendía a adultos mayores y a personas con discapacidad. Su labor la vinculaba estrechamente con instituciones locales y familias de la zona.

La noticia de su muerte causó conmoción en la localidad. Vecinos, referentes sociales y comunidades educativas expresaron condolencias a través de las redes sociales y medios locales.

Mensajes de instituciones y vecinos

Desde el Jardín de Infantes N°67 compartieron un mensaje dirigido a la familia Avilés:

“El establecimiento acompaña a la familia ante la lamentable pérdida de Paola Avilés, madre de una alumna de la institución. Nuestras condolencias. QEPD”.

El dirigente local Alfredo Rivero también publicó palabras de acompañamiento y destacó el impacto que tuvo la noticia en la población de El Chañar.

Cómo ocurrió el accidente en Ruta 151

El siniestro vial ocurrió el viernes por la noche, en el kilómetro 29,3 de la Ruta 151, cuando Avilés viajaba en motocicleta desde Cinco Saltos junto a su pareja, un hombre de 37 años.

Por causas que aún investiga la Fiscalía, el conductor perdió el control de la moto y ambos cayeron violentamente sobre el asfalto. La responsable de Tránsito de Cipolletti, Vilma Ríos, confirmó que el impacto provocó heridas graves en los dos ocupantes.

Lesiones y primeras atenciones

Avilés fue trasladada de urgencia al Hospital de Cinco Saltos, donde se confirmó su fallecimiento.

El conductor sufrió una fractura expuesta y posteriormente la amputación de tibia y peroné, aunque permanece estable.

El Gabinete de Criminalística trabaja para determinar las causas exactas del siniestro.

Repercusiones en San Patricio del Chañar

La muerte de Paola Avilés generó numerosos mensajes públicos de despedida y acompañamiento. Su rol como enfermera municipal y su presencia cotidiana en actividades comunitarias hicieron que la noticia tuviera un fuerte impacto social.