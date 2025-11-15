El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó para la provincia de Neuquén una jornada estable, con cielo despejado durante gran parte del día y presencia de vientos intensos en distintos puntos del territorio. Las temperaturas oscilarán entre los 1 y los 25 grados según la localidad, mientras que las ráfagas más fuertes se esperan en sectores del centro de la provincia.

Neuquén capital: cielo despejado y ráfagas desde el sudoeste

En Neuquén capital se prevé una madrugada despejada con 12 grados y vientos del sudoeste entre 32 y 41 km/h, con ráfagas de hasta 69 km/h. Durante la mañana continuará el cielo despejado, la temperatura ascenderá a 14 grados y el viento rotará al sur con velocidades moderadas.

Por la tarde, se mantendrá el cielo despejado y el registro llegará a 25 grados, con vientos leves del sudoeste. Hacia la noche, el SMN espera cielo mayormente nublado, 21 grados y un descenso notable en la intensidad del viento, que soplará del noroeste entre 7 y 12 km/h.

Zapala: amplitud térmica y ráfagas desde el oeste

En Zapala, la madrugada será despejada con apenas 5 grados y vientos del oeste entre 32 y 41 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h. La mañana se presentará también despejada, con un repunte térmico hasta los 13 grados y viento del sur.

Por la tarde, se esperan 18 grados y condiciones estables con viento del sudoeste. La noche llegará con cielo mayormente nublado y una temperatura de 18 grados, acompañada de vientos leves del noroeste.

San Martín de los Andes: temperaturas bajas y nubosidad variable

San Martín de los Andes tendrá una madrugada despejada con 1 grado y viento del oeste. Durante la mañana, el cielo estará ligeramente nublado y la temperatura subirá hasta los 10 grados, con vientos del sur.

Por la tarde, el SMN anticipa cielo parcialmente nublado y 18 grados, mientras que por la noche aumentará la nubosidad y se registrarán 11 grados, con viento del oeste entre 13 y 22 km/h.

Chos Malal: ráfagas y una tarde cálida

En Chos Malal, el día comenzará con cielo parcialmente nublado, 9 grados y vientos del oeste entre 23 y 31 km/h, con ráfagas de hasta 50 km/h. La mañana será despejada, con 13 grados y viento del sur.

Por la tarde se esperan condiciones despejadas y hasta 24 grados, mientras que hacia la noche el cielo estará mayormente nublado con 20 grados y viento leve del noroeste.