El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este jueves 13 de noviembre se presentará con cielo mayormente despejado y temperaturas templadas en la provincia de Neuquén, con leves variaciones entre el centro, el norte y la cordillera.

En Neuquén Capital, la jornada iniciará despejada con 12 grados y viento leve del noroeste. Durante la mañana el cielo estará ligeramente nublado y la temperatura alcanzará los 21 grados. Hacia la tarde, se prevé una máxima de 27 grados, con viento suave del sudeste, que aumentará levemente por la noche cuando la temperatura descienda a 24 grados.

Zapala tendrá condiciones similares: la madrugada se presentará algo nublada con 8 grados y viento del sudoeste. Por la tarde, el cielo se mantendrá apenas nublado con una temperatura máxima de 25 grados, y hacia la noche se espera un descenso a 20 grados con viento del sudeste.

En la zona cordillerana, San Martín de los Andes registrará una jornada más fresca. La temperatura mínima será de 4 grados y la máxima de 22, con cielo algo nublado durante todo el día y viento leve del sudoeste.

Por último, en Chos Malal, el SMN pronostica cielo despejado desde la madrugada con una mínima de 8 grados y una máxima de 25 grados por la tarde. El viento se mantendrá leve del este durante la mayor parte de la jornada.