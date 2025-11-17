El temporal de viento sigue pisando fuerte en el Alto Valle, con ráfagas que llegaron hasta los 70km/h en la tarde de este lunes. Como el sábado, hoy nuevamente el fenómeno volvió a causar problemas e inconvenientes con la energía en algunas ciudades.

En el caso de Neuquén, desde Plottier, la Municipalidad informó que personal de Defensa Civil, en conjunto con la Cooperativa de Luz, se encuentra trabajando debido a la gran cantidad de árboles que han caído sobre las líneas de media tensión. Aclararon que los equipos están respondiendo a los llamados de emergencia al 103, realizando tareas de asistencia y prevención en distintos puntos de la ciudad.

Por otro lado, en localidades de Río Negro, desde Edersa a la tarde detallaron que las fuertes ráfagas de viento voltearon un enorme álamo en zona de la ex Isla 10, provocando rotura de la línea de media tensión y destrucción del transformador de abastecimiento. Los equipos operativos trabajan en ese sector y estimaron el restablecimiento del servicio para alrededor de las 21.

Aquí también se vio afectado el bombeo de agua, por lo cual Aguas Rionegrinas entregó agua a los vecinos con un generador, impulsando el motor de bombeo, para que el servicio no se vea totalmente interrumpido.

En Villa Regina estuvo fuera de servicio la zona rural conocida como "200 de Moño", por caída de álamos en las líneas de media tensión y principio de incendio. Trabajan en el lugar los equipos operativos.

Por otro lado, en El Bolsón se vio afectado el servicio eléctrico en los sectores Mallín Ahogado, Ruta 40 Norte, El Foyel, El Manso y Ñorquinco, producto de caída de árboles sobre instalaciones y líneas de media tensión. Indicaron que el viento destrozó postes de media tensión y cableado y recordaron que en la zona rige un alerta amarilla por el temporal.

En Cipolletti también hubo incendios durante el día, cerca de una estación de servicio, provocado por la caída de un álamo sobre el tendido eléctrico, lo cual inició un cortocircuito. También en otra zona cayó otro poste de energía.

En las últimas horas, desde la empresa Calf indicaron que por un problema de energía en Balsa Las Perlas, esta empresa está abasteciendo a la localidad rionegrina. La asistencia fue solicitada al Centro de Operación y Distribución (COD) por la distribuidora Edersa (Empresa de Energía Río Negro) quien registró una falla en uno de sus alimentadores.

La asistencia de CALF contempla inicialmente la entrega, a través de la red de distribución de la Cooperativa, de una potencia cercana a los 2 MVA hasta el martes al mediodía.

Se solicita tomar precauciones durante el temporal de viento que está afectando a gran parte de la Patagonia, con provincias como Chubut con ráfagas de hasta más de 140km/h. Para el Alto Valle se espera que el martes siga el viento, con ráfagas igual de intensas que este lunes y con un poco menos de temperatura.