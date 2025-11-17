Este lunes por la tarde, declararon un incendio forestal en el paraje El Pedregoso, en la jurisdicción de Epuyén. El fuego habría iniciado cerca del loteo San Francisco y según las últimas informaciones avanza a gran velocidad hacia el sector del interior del bosque.

Equipos de emergencia se encuentran trabajando en el lugar desde la tarde. El foco de incendio se inició del lado opuesto al río Epuyén. Cuando los vecinos notaron una columna de humo cerca del loteo alertaron a las autoridades, quienes accionaron rápidamente.

Desde entonces Brigadas del Servicio Provincial de Manejo del Fuego (SPMF) trabajan en el área afectada, junto a dotaciones de los Bomberos Voluntarios de Epuyén y Bomberos Voluntarios de El Hoyo, que se desplazaron para reforzar las tareas.

Por el momento, el incendio se desarrolla en un sector de bosque, aunque se informó que hacia la ladera inferior existe un área más poblada, lo que mantiene el seguimiento atento de los equipos de control en caso de que se acerque hacia la civilización.

Las cuadrillas están trabajando con las labores de contención y evaluación del fuego, a la vez que las autoridades locales confirmaron que el foco sigue activo y que seguirán en el sitio hasta que esté controlado.

Además destacaron que el área afectada presenta condiciones que favorecen la propagación, por lo que los equipos mantienen trabajos coordinados en distintos frentes. Los organismos pidieron a la población mantenerse alejada del sector para no interferir en las tareas y garantizar la seguridad de quienes trabajan en el operativo.

Durante el día se habían detectado cuatro focos de incendio en la Comarca Andina, tres de ellos fueron controlados antes de las 19, mientras que este último sigue activo. Desde Epuyén solicitan a la comunidad no acercarse a la zona afectada y mantener libres las vías de acceso para que tanto bomberos como brigadistas y equipos de emergencia puedan desplazarse de forma rápida.