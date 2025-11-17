Pasaban las 17.25 cuando el barrio San Lorenzo de Cipolletti se cubrió de humo. Desde la casa ubicada en Río Gallegos 174 empezó a levantarse una densa columna de humo que los vecinos vieron de inmediato. Minutos después llegaron Bomberos, Tránsito, la Policía de la Unidad 32 y Protección Civil. Lo que parecía un incendio más se transformó en un caso dramático en cuestión de segundos.

La escena adentro era brutal: entre el fuego y los restos del techo que se habían desplomado, Bomberos hallaron un cuerpo totalmente calcinado. Todavía no hay datos oficiales sobre su identidad,.

Además del cuerpo hallado entre las llamas, pudieron rescatar a otro hombre, que con heridas gravísimas, fue trasladado con “Código Rojo” al hospital. Según fuentes consultadas.

La Policía además demoró a dos personas que salieron de la vivienda mientras ardía. Uno de ellos declaró que estaban durmiendo y que alcanzó a sacar a su novia. A su vez, un bombero relató que al llegar vio salir corriendo a un hombre al que reconoce del barrio Pichi Nahuel. Todo está siendo verificado.

Una casa destruida y una investigación que recién empieza

La vivienda quedó prácticamente reducida a escombros. Entre lo que los peritos pudieron rescatar, la prioridad fue determinar la causa del fuego y establecer la identidad del cuerpo encontrado. En paralelo, en la Comisaría 32° hay dos demorados.

Dos personas fueron trasladadas de urgencia en “Código Rojo”; una habría fallecido.

Los incendios alarmaron la ciudad, en el día de hoy, con el viento empeorando cada situación. Más temprano, un foco se registró al lado de la estación de servicio Shell en la Ruta Provincial 65, sobre la calle Julio Dante Salto, camino a Isla Jordán. El fuego comenzó en los pastizales y el viento, que sopla con fuerza, complicó el trabajo de los Bomberos. Las ráfagas empujaban llamas y cenizas hacia la ruta y los alrededores, pero finalmente pudieron controlarlo.

El viento marca un alerta

Las condiciones del día no fueron una sorpresa. A primera hora, el municipio había informado que el SMN y la AIC anticipaban vientos fuertes, con ráfagas que podían superar los 90 km/h.

Por eso Protección Civil difundió una serie de recomendaciones para evitar accidentes: asegurar ventanas, retirar objetos sueltos, revisar cornisas y tener precaución con árboles que puedan caerse. Aun así, el viento fue determinante en los focos que se registraron en distintos puntos de la ciudad.