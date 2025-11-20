Según los datos brindados por el Ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, se registran altos niveles de reservas para el fin de semana largo desde el viernes 21 hasta el lunes 24 en la provincia de Neuquén. Destacan que están impulsados por la cantidad de propuestas y eventos que se harán en la provincia en estos días.

La ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, Leticia Esteves, destacó que “este fin de semana largo muestra el buen nivel de movimiento turístico de Neuquén. Las reservas que superan el 75% y llegan a la ocupación plena en el Alto Neuquén, hablan de destinos que se preparan, diversifican su oferta y fortalecen su identidad. Para nosotros el turismo es trabajo, es desarrollo y es también un compromiso con la sostenibilidad: cada actividad, desde las grandes competencias deportivas hasta la apertura de Copahue, pone en valor nuestros paisajes y la calidad de vida que ofrece Neuquén”.

El porcentaje surgió a partir de las 27 mil plazas habilitadas formalmente en Neuquén, sin incluir la oferta informal, que iguala o supera la habilitada. Según las proyecciones, la demanda espontánea elevará la ocupación provincial por encima del 75%–80%.

Qué se espera localidad por localidad

San Martín de los Andes registra reservas previas del 75% y Villa La Angostura alcanza el 80%. Ambas localidades serán anfitrionas del Gran Fondo 7 Lagos, competencia ciclística que une Villa La Angostura con San Martín de los Andes. Villa Traful presenta también un elevado nivel de reservas, con 80%, mientras que Junín de los Andes alcanza el 70%.

La localidad de Caviahue registra un 70% de reservas. El movimiento turístico se incrementa con la apertura de las Termas de Copahue, que iniciaron la temporada este jueves 20 con precios congelados y equiparados a los valores del año pasado.

En el área metropolitana, Neuquén Capital presenta un nivel de reservas del 60%, con proyección de crecimiento por demanda de último momento.

Villa Pehuenia – Moquehue alcanza uno de los porcentajes más altos, con 85% de reservas. Durante el fin de semana se realizará allí Calvario Race 2025, la competencia de montaña que convoca a 1.500 corredores de Argentina y el exterior, en un recorrido entre pehuenes, arroyos y senderos cordilleranos. La actividad coincidirá, además, con la feria Raíces y Sabores.

Los destinos de la región del Alto Neuquén registran los 100% de reservas, impulsados por la Fiesta Nacional del Chivito, la Danza y la Canción en Chos Malal, que se realizará del 21 al 23 de noviembre. La propuesta incluye preventa de chivitos, novedades gastronómicas y una grilla artística con espectáculos nacionales: el viernes 21 se presentarán Los Campedrinos y Piko Frank; el sábado 22 llegarán Los Herrera y Los Reales del Valle; y el domingo 23 cerrarán Lucas Sugo y Dale Q’ Va. También habrá destrezas gauchas, jineteada, artesanías y actividades culturales.

En tanto, la ciudad de Aluminé registra hasta el momento un 50% de reservas, aunque se proyecta un nivel más alto con el ingreso de demanda espontánea durante el fin de semana largo.