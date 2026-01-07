Las instalaciones de una entidad crediticia de Centenario, que continuó en la vereda de dicho banco fueron escenario de una discusión que escaló de forma inesperada terminó en golpes, atención médica y hasta una denuncia penal. El episodio ocurrió a plena luz del día, en un lugar concurrido, y tuvo como protagonistas a dos figuras públicas del deporte y la actividad publica de La Colonia, ambos ampliamente conocidas.

El ex concejal del MPN (Movimiento Popular Neuquino), David “El Gato” Silva, referente vecinal, religioso y ex jugador de la Asociación Deportiva Centenario (ADC) y Cipolletti, denunció que el martes pasado, 30 de diciembre, fue agredido por el ex boxeador Bruno “La Bestia” Godoy, campeón del Mundo Hispano y actualmente entrenador, tras un altercado dentro del Banco Provincia de Neuquén (BPN), un hecho que luego fue repudiado por la dirigencia de Asociación Deportiva Centenario.

"Se pasó un límite, lamentablemente, y voy a ir a Fiscalía", confirmó Silva, a distintos medios periodísticos, cuando fue consultado sobre el incidente. El propio Silva decidió hacer público lo sucedido a través de un extenso mensaje en redes sociales, donde relató paso a paso cómo se desencadenó la situación que terminó con atención médica y una denuncia policial.

Según su testimonio, que el exconcejal del MPN posteo en su cuenta de Facebook, que "la jornada de ese 30 de diciembre había comenzado con normalidad. “Ayer como todos los días salí temprano con la ayuda de Dios”, escribió Silva, quien es ampliamente conocido desde hace años como referente de la Iglesia Israelita del Nuevo Pacto. Además, es presidente de la Comisión de Boxeo de la Asociación Deportiva Centenario (ADC).

Contó que realizó distintas gestiones vinculadas al estadio de la ADC y a la cancha del club, hasta que cerca de las 12.15 ingresó a la sucursal del Banco Provincia, que se encontraba colmada de gente, justo a fin de año.

Como es su costumbre, saludó a varias personas que estaban en el lugar. Entre ellas se encontraba Bruno Godoy, a quien le extendió la mano, con una inesperada respuesta por parte del exboxeador y también referente social de Centenario. La respuesta, siempre según el relato de Silva, fue una frase directa y ofensiva. Godoy le habría dicho que “no saludaba a traidores”.

Silva explicó que en un primer momento continuó con su trámite, pero luego volvió a acercarse para pedirle que no lo insultara en público y que, si tenía algún problema personal, lo planteara en otro ámbito. En ese punto recordó que dos meses atrás ya había vivido una situación similar, cuando fue insultado de la misma manera mientras caminaba con uno de sus nietos.

Repudio institucional de la Asociación Deportiva Centenario

El hecho tuvo una inmediata repercusión institucional. Desde la Asociación Deportiva Centenario (ADC) emitieron un comunicado público en el que expresaron su “más enérgico repudio” a los hechos de violencia sufridos por David Silva, quien además de su trayectoria política es presidente de la Comisión de Boxeo de la entidad.

“Como institución deportiva reafirmamos nuestro compromiso con el respeto, el diálogo, la convivencia y los valores que sustentan al deporte”, señalaron. En el mismo mensaje, remarcaron que la violencia “no representa nuestros principios ni la identidad de nuestro club”.

Desde ADC destacaron que continuarán trabajando por “un deporte inclusivo, formativo y humano”, y fueron contundentes al cerrar el comunicado: “La violencia no tiene lugar en el deporte, en nuestra ciudad, ni en nuestro club”.

La agresión afuera del banco

De acuerdo al posteo, y a la confirmación del exconcejal, Godoy le pidió que saliera del banco. Silva accedió sin comprender el motivo de la agresión verbal. “Cuando salgo afuera, sin mediar palabras, me golpea. Me pega muy fuerte”, relató.

Como consecuencia del ataque, el exconcejal aseguró que debió permanecer varias horas en el hospital y luego en la comisaría, donde realizó la denuncia correspondiente.

“Ya estoy bien gracias a Dios, ya pasó la angustia y la vergüenza que este señor me hizo pasar”, expresó, y cerró con un mensaje de fuerte contenido religioso. “Te puse mis dos mejillas y no te respondí ningún golpe… No guardo rencor”, aseveró.

Un conflicto entre figuras conocidas

Tanto Silva como Godoy son referentes públicos de Centenario, cada uno desde ámbitos distintos, lo que le dio al episodio una fuerte repercusión local. Incluso, el propio Silva dejó entrever que existió una relación previa entre ambos.

"Me habría dolido más que solo me hubiese insultado porque con esto quedó expuesto. Soy una persona de diálogo y eso realmente me sorprendió porque somos personas de trayectoria pública", dijo Silva.

Por el momento, no hubo declaraciones públicas de Godoy sobre lo ocurrido, al tiempo que la denuncia presentada por Silva quedó en manos de la Justicia.