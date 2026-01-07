Inter Miami se volvió rápidamente en un gran protagonista en el mercado de pases de la MLS (Major League Soccer la liga de fútbol de Canadá y Estados Unidos), y logró cerrar la contratación de Dayne St. Clair, electo como el mejor de la última temporada y que disputará el próximo Mundial con la Selección de Canadá.

Poco después del anuncio de la contratación del roquense Facundo Mura es que las Garzas dieron a conocer que el mejor arquero de la MLS en la campaña 2025 se unió a la institución, al firmar un contrato por un año con opción a extender el mismo por seis meses más.

"St. Clair, de 28 años, se une al Inter Miami tras una temporada destacada con el Minnesota United, donde fue reconocido como el Arquero del Año 2025 y guió a los Loons a su segunda semifinal consecutiva de la Conferencia Oeste (2024, 2025). El dos veces All-Star de la MLS (2022, 2025) y MVP del All-Star (2022) ha tenido un rendimiento consistentemente de élite", dio a conocer la franquicia a sus fanáticos en sus canales de comunicación oficial.

En paralelo a su gran momento a nivel clubes, el arquero sumó también gran continuidad en su seleccionado en el último tiempo, al ser titular en la mayoría de los últimos juegos que disputó el combinado que será uno de los tres anfitriones de la Copa del Mundo.

Fue el elegido para defender el arco en la Copa Oro como en la Nations Leagues de la Concacaf, por lo que de no mediar inconvenientes será parte de la nómina de 26 convocados para la cita mundialista, lo que sería su segunda experiencia en un torneo de esa índole tras ser suplente de Milan Borjan en el Mundial de Qatar 2022.