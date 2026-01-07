Una familia de la ciudad de Catriel, en la provincia de Río Negro, vivió momentos de extrema tensión este martes por la mañana mientras circulaba por la ruta hacia Neuquén. El episodio involucró a un camión de gran porte y terminó con la camioneta familiar fuera de la calzada.

A pesar de la violencia del impacto, ambos ocupantes lograron salir caminando del vehículo. Presentaban golpes y dolor corporal, pero no fue necesario su traslado de urgencia.

El relato de la conductora

Según relató Verónica, una de las ocupantes, el hecho ocurrió cuando ella y su esposo intentaban sobrepasar un camión. En ese momento, el rodado de gran porte habría realizado una maniobra imprudente, cerrándoles el paso y golpeando la camioneta.

La situación obligó al vehículo familiar a desplazarse bruscamente hacia la banquina. Al intentar reincorporarse a la ruta, impactaron contra otra camioneta, lo que derivó en que finalmente terminaran fuera de la calzada.

Asistencia de otros conductores

Personas que circulaban por el lugar se detuvieron para asistir a la familia y alertaron sobre maniobras peligrosas frecuentes en ese tramo, especialmente entre camiones que se sobrepasan entre sí o dificultan el paso de otros vehículos.

Estado de salud y condiciones de la ruta

“Gracias a Dios estamos bien, nos salvamos de milagro”, expresó Verónica, quien indicó que siente dolores en el cuerpo, principalmente en el cuello, aunque se encuentra fuera de peligro.

La mujer también aclaró que el estado de la ruta era óptimo y remarcó que este tipo de incidentes no se deben a fallas en la calzada, sino a la imprudencia al volante.