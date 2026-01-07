Las fotografías de Nicolás Maduro en custodia circularon masivamente el sábado, amplificadas por redes sociales y coberturas internacionales. En las imágenes, el ex mandatario venezolano aparece con un conjunto Nike Tech Fleece gris, lo que derivó en una identificación inmediata del producto por parte de usuarios e influencers de moda urbana.

En Argentina, el valor del equipamiento completo supera los $500.000.

Qué pasó con Nike Tech Fleece

Explosión de búsquedas y ventas

+10.000% de incremento en búsquedas vinculadas a “Nike Tech Fleece” según reportes de tendencias.

Agotado en al menos 15 países durante las primeras 5 horas tras la viralización, con reposiciones parciales en algunos mercados.

Un producto ya conocido, reactivado

El Tech Fleece es una línea lanzada por Nike en 2013. Si bien había tenido relanzamientos y ciclos de popularidad, el episodio funcionó como catalizador inesperado, reponiéndolo en el centro de la conversación global.

¿Cuánto “valió” la exposición?

Especialistas en marketing compararon la visibilidad obtenida con parámetros de publicidad tradicional: