El riesgo de incendios forestales en toda la cordillera patagónica es extremo, real y puede derivar en una tragedia. Con temperaturas altas, suelo seco y viento como aliado del fuego, el gobernador Alberto Weretilneck lanzó una advertencia contundente y, en paralelo, el Ministerio de Seguridad activó una reunión clave en Bariloche para coordinar acciones y evitar que las llamas ingresen o se multipliquen dentro de la provincia.

El diagnóstico es crudo y preocupa. En la región andina, el combo climático es explosivo: calor persistente, ausencia total de humedad y vegetación altamente inflamable. En ese escenario, un descuido mínimo puede transformarse en un incendio imposible de frenar. Por eso el mensaje fue directo, sin eufemismos ni vueltas: hoy, la única salida es que el fuego no empiece.

Con el fuego haciendo desastre en la zona de Epuyen, a unos pocos kilómetros de El Bolsón, el Splif brinda colaboración, porque las tragedias no saben de límites provinciales.

Desde el gobierno provincial se puso sobre la mesa una definición que marca el tono de toda la estrategia: no hay fuego bueno ni permitido, ni siquiera en terrenos privados. No importa si es por costumbre, recreación o falsa sensación de control. En estas condiciones, es sinónimo de peligro. Y cuando aparece, avanza sin pedir permiso, poniendo en riesgo viviendas, barrios enteros, turistas, productores y brigadistas.

El ministro de Seguridad Daniel Jara encabezó una reunión para extremar los controles en Bariloche y El Bolsón

En ese contexto, se destacó el fuerte despliegue de recursos que ya están operativos en la cordillera. Aviones hidrantes, helicópteros y personal especializado trabajan en estado de alerta permanente. Sin embargo, el propio mensaje oficial advierte algo clave: ni siquiera con todos los medios disponibles alcanza cuando hay viento fuerte o varios focos al mismo tiempo. Ahí es donde la prevención deja de ser un eslogan y pasa a ser una necesidad urgente.

Justamente para anticiparse a ese escenario, en Bariloche se desarrolló una reunión estratégica donde se ajustaron las tareas de prevención y control. El encuentro tuvo como eje evitar que el fuego cruce fronteras, detectar riesgos antes de que se conviertan en emergencias y reforzar la presencia territorial en zonas sensibles. No se habló de apagar incendios, sino de impedir que nazcan.

Además, se reforzó un punto central que muchas veces se subestima: la mayoría de los incendios tiene origen humano. Adultos, vecinos de la zona o visitantes, que confían en la experiencia o en el “no pasa nada”, terminan generando focos que luego nadie puede dominar. Por eso, la consigna es clara y repetida hasta el cansancio: prohibición absoluta de hacer fuego al aire libre, sin excepciones y sin excusas.

A la par, se insistió en la importancia de denunciar de inmediato cualquier columna de humo o conducta sospechosa por los canales oficiales. Cada minuto perdido puede ser determinante. Saturar líneas con llamados innecesarios o usar redes sociales no solo no ayuda, sino que puede retrasar una respuesta clave cuando el incendio ya está en marcha.

"Que el fuego no empiece"

El Gobernador Alberto Weretilneck advirtió sobre la gravedad de la situación: "La única forma de evitar un tragedia es que el fuego no empiece".

Luego explico ante la prensa que "estamos con temperaturas muy altas, sin humedad en el suelo ni en el aire. Las condiciones son extremadamente peligrosas y cualquier descuido puede terminar en una tragedia”.

"El fuego no puede existir: ni por intencionalidad, ni por negligencia, ni por descuido. Si alguien prende fuego a propósito o incumple la prohibición, debe ser denunciado de inmediato”, subrayó.

