La Cooperativa CALF informó que este domingo se realizará un corte programado de energía eléctrica para ejecutar trabajos de repotenciación en el alimentador troncal de media tensión. La interrupción, autorizada por el Órgano de Control Municipal, apuntará a fortalecer la capacidad de abastecimiento ante el aumento de la demanda.

Según detalló la cooperativa, el corte se extenderá entre las 6 y las 13, y afectará la zona aledaña a Antártida Argentina, desde Chrestía hasta Yrigoyen. Las áreas alcanzadas pueden variar de acuerdo con las condiciones climáticas, por lo que los horarios y límites previstos son aproximados.

Desde CALF solicitaron a los usuarios que tomen las precauciones necesarias para evitar inconvenientes durante el horario de trabajo técnico. Además, recomendaron seguir los canales oficiales de comunicación —página web y redes sociales— para acceder a información actualizada sobre el estado del servicio y sobre posibles modificaciones.

También recordaron que, antes de efectuar cualquier reclamo, es conveniente verificar si el domicilio se encuentra incluido entre los sectores afectados por el corte programado.