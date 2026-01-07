Pachá marcó un precedente al convertirse en el primer boliche del mundo en patrocinar oficialmente a un club de fútbol. Desde esta temporada, su emblemático logo de las cerezas luce en el pecho de la camiseta de la Sociedad Deportiva Ibiza, el principal representante deportivo de la isla.

La alianza conecta de forma directa dos de los grandes símbolos de Ibiza: el fútbol y la vida nocturna. En una ciudad reconocida globalmente por su cultura musical y su escena nocturna, el patrocinio de Pachá refuerza el vínculo entre el club y el ADN local, integrando deporte, entretenimiento y sentido de pertenencia en una misma narrativa.

El acuerdo se completa con el lanzamiento de la camiseta oficial SD Ibiza x Pachá, una prenda que trasciende lo deportivo y apunta también al lifestyle. Disponible a través de The Pacha Collection, el diseño busca posicionarse como un objeto de culto tanto para los hinchas como para los seguidores de la estética ibicenca, reforzando el cruce entre moda, fútbol y cultura.

Más allá de lo visual, el patrocinio se enmarca dentro del trabajo social de la Fundación Pachá, que impulsa iniciativas comunitarias, culturales y deportivas en la isla. De esta manera, la colaboración no solo visibiliza al club, sino que consolida una apuesta estratégica: usar el fútbol como plataforma para amplificar la identidad de Ibiza y proyectarla más allá de la noche.