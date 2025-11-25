El Paseo Costero del río Limay, ubicado en la ciudad de Neuquén, se convirtió en uno de los principales atractivos para vecinos y turistas durante el fin de semana largo, recibiendo a más de 200.000 personas entre viernes y lunes. La amplia afluencia de visitantes no generó inconvenientes gracias al trabajo coordinado entre los guardavidas, el sistema de salud y la Policía, que garantizaron la seguridad en las costas del río, permitiendo que las jornadas transcurrieran sin incidentes mayores.

Francisco Baggio, subsecretario de Medio Ambiente y Protección Ciudadana, destacó el éxito de las jornadas, que, según detalló, “fueron muy positivas”. En un balance preliminar, el funcionario indicó que especialmente el domingo se alcanzaron los 100.000 visitantes, lo que demuestra la enorme demanda de los balnearios y el Paseo Costero en esta época del año.

"Es un desafío gestionar tanta gente en un mismo lugar, pero gracias al esfuerzo conjunto de los guardavidas, la Policía, el sistema de ambulancias y los equipos de mantenimiento, pudimos ofrecer un espacio seguro y agradable para todos", afirmó Baggio.

El subsecretario también destacó el buen comportamiento de los bañistas, quienes respetaron las indicaciones de los guardavidas y se bañaron únicamente en las zonas habilitadas. Este comportamiento, según Baggio, fue clave para que no se registraran incidentes graves. "El mensaje de seguridad caló hondo y eso es muy positivo, porque no tuvimos más que algunas situaciones menores que fueron resueltas rápidamente por los guardavidas", agregó.

En cuanto a la temporada de seguridad balnearia, Baggio recordó que este año la apertura de los balnearios fue adelantada al 15 de noviembre, con personal de guardavidas en las zonas habilitadas, como Gustavo Fahler (Río Grande), Sandra Canale y Valentina. Durante este fin de semana largo, los guardavidas estuvieron presentes para brindar seguridad y asistencia a los bañistas.

Además, se anunció que a partir del 1 de diciembre, la cantidad de guardavidas se incrementará a 183, cubriendo todos los balnearios habilitados de la ciudad y ofreciendo atención durante el horario de 10 a 21.

El éxito de este fin de semana largo no solo reflejó la gran demanda de espacios recreativos al aire libre, sino también la eficacia de un plan de seguridad que prioriza la prevención y el buen trato hacia los visitantes. De cara a la temporada de verano, las autoridades locales continúan trabajando para garantizar que los balnearios de la ciudad sigan siendo un destino seguro y accesible para todos.