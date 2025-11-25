El intenso calor del lunes feriado —con temperaturas que treparon hasta los 38 grados en toda la región— llevó a una multitud a refugiarse en las aguas del lago Mari Menuco. Sin embargo, la tarde que transcurría entre sombras, lonas y heladeras portátiles se vio interrumpida por un episodio que hasta hoy es materia de interrogantes.

En la zona de acantilados, una Toyota Hilux apareció atascada de punta contra el muro natural, tras haberse desplazado varios metros desde el lugar donde había sido estacionada. La posición en la que terminó —colgada sobre el desnivel y apoyada de frente contra la barranca— generó preocupación inmediata entre los presentes.

Según relataron testigos, en el momento del incidente había un grupo de vecinos en el sector y una mujer sufrió golpes y raspones en un brazo, por lo que tuvo que recibir asistencia. Hasta allí llegó personal médico del Hospital Natalio Burd a bordo de una ambulancia, que atendió a la herida sin necesidad de traslado.

Minutos después intervino personal policial de la Comisaría 49 de Vista Alegre, que entrevistó a los propietarios del vehículo. Los agentes verificaron algo llamativo: la camioneta tenía el freno de mano colocado y estaba en cambio, lo que descartaría la posibilidad de que se hubiera desplazado sola por la pendiente.

A ese dato se sumó otro elemento que encendió las sospechas: la Hilux presentaba daños recientes en el paragolpes trasero, golpes que —según aclararon sus dueños— no estaban antes. Incluso habían retirado la camioneta de un taller de chapa y pintura hacía pocos días, por lo que conocían exactamente su condición.

La hipótesis más firme hasta el momento es que otro vehículo la habría impactado por detrás, provocando el desplazamiento que terminó con la pickup incrustada contra el acantilado. Sin embargo, hasta ahora no aparecieron testigos directos ni registros que puedan confirmar esa versión.

Para retirar la camioneta, los propietarios gestionaron una camilla particular ya que Bomberos no intervino al no haber riesgo para las personas presentes en el lugar.

Mientras tanto, el episodio quedó bajo análisis policial, y entre los visitantes del lago el comentario se repite: “algo raro pasó”. Por ahora, el misterio del acantilado de Mari Menuco sigue abierto.