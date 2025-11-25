El Parque Nacional Lanín emitió un aviso a los visitantes que circulan por la zona norte, en particular por las rutas provinciales 11, 18 y 46, así como por los caminos vecinales de las cuencas de los lagos Ñorquinco, Rucachoroi y Quillén. Hasta mediados de diciembre, se recomienda transitar con extrema precaución, ya que en estas vías se realizan los arreos de animales, una práctica común entre los productores locales, que puede generar demoras y reducir la visibilidad en algunos tramos.

Las autoridades del parque instan a los conductores a adoptar una serie de medidas de seguridad para evitar accidentes y respetar las costumbres de la región. Entre las recomendaciones se destacan la reducción de velocidad y el mantenimiento de distancia con los animales y los arreos.

También se sugiere evitar el uso de la bocina y maniobras bruscas que pudieran asustar a los animales, así como seguir siempre las indicaciones de los puesteros o arrieros presentes en el camino.

Además, se enfatiza la importancia de no adelantar a los arreos sin la autorización del personal que los conduce, y se aconseja circular con las luces encendidas para mejorar la visibilidad, especialmente en horas de menor luz. Estas recomendaciones buscan garantizar la seguridad tanto de los conductores como de los animales, y evitar incidentes durante la realización de estas actividades tradicionales.

Finalmente, el Parque Nacional Lanín hace un llamado a la paciencia y comprensión de los viajeros, recordando que los desplazamientos de ganado son parte de una práctica cultural y de gran relevancia para la economía local. Respetar estas tradiciones no solo contribuye a la seguridad en la ruta, sino también al cuidado de las costumbres ancestrales de la región.