El Centro de Acopio de Residuos “Las Jarillas” de Centenario, ubicado en la zona de mesetas, permanecerá cerrado hasta nuevo aviso debido al incendio que comenzó este lunes en el predio. La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable informó que, a pesar de los esfuerzos por controlar el fuego, aún persisten focos activos que impiden reordenar los residuos y garantizar la seguridad en el área. Las autoridades destacaron que el acceso al centro de acopio seguirá restringido hasta que las condiciones sean adecuadas para su reapertura.

El incendio, que comenzó a media tarde del lunes, generó una densa columna de humo negro visible desde distintos puntos de la ciudad. Inicialmente, las causas del siniestro eran desconocidas, pero cerca de las 14:40 se confirmó que el fuego se originó en el centro de acopio y que los residuos almacenados estaban siendo consumidos por las llamas. La situación se complicó debido a la presencia de aerosoles entre los residuos, los cuales provocaron varias explosiones durante el combate del fuego.

El municipio coordinó rápidamente con Defensa Civil, personal de Servicios Públicos y Bomberos Voluntarios para intervenir en la emergencia. Las máquinas utilizadas para remover los residuos facilitaron la tarea de los bomberos, quienes pudieron acceder al foco del incendio y comenzar con las tareas de extinción. A pesar de estos esfuerzos, la alta temperatura, que rondaba los 40 grados, dificultó aún más la operación.

El incidente generó una gran preocupación entre los vecinos de los barrios cercanos, especialmente de la meseta y el Casco Viejo, quienes expresaron su enojo por la falta de control en el basural y el impacto del humo en la calidad del aire. Algunos residentes sugirieron que el incendio podría haber sido provocado por personas que ingresaron al predio sin autorización, y pidieron al municipio que se implementen medidas de seguridad más estrictas, como el cercado del lugar.

Con el cierre temporal del basurero y la continua vigilancia de los focos activos, las autoridades municipales trabajan para garantizar que la situación se resuelva de manera segura y evitar futuros incidentes en el predio.