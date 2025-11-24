Una tragedia en el sur de Chile conmueve a la comunidad de Centenario. Lautaro Aillapi, un joven de 23 años, falleció el sábado por la noche luego del vuelco de una camioneta en la Ruta S-51, en el trayecto que une las localidades de Cunco y Padre las Casas, en la región de La Araucanía.

La víctima viajaba junto a otros cuatro jóvenes de Centenario en una camioneta Ram Rampage cuando, por motivos que aún se investigan, el vehículo perdió el control y terminó volcando en un sector conocido como Estero Cobulto. Lautaro sufrió heridas graves y murió en el acto, mientras que los demás ocupantes resultaron con lesiones leves.

El conductor sigue detenido

De acuerdo con la información brindada por las autoridades chilenas, el conductor fue demorado y posteriormente detenido por Carabineros, quedando a disposición de la Fiscalía de Temuco. Se aguardan los resultados de los exámenes toxicológicos y las pericias mecánicas para determinar si hubo exceso de velocidad, presencia de alcohol o fallas en la carretera, que presenta un marcado deterioro en ese tramo.

Testigos aseguraron que la camioneta habría ingresado a alta velocidad a una curva peligrosa, aunque la investigación continúa para establecer con precisión las causas del siniestro.

Un viaje planificado y un regreso trágico

Según se supo, otros vecinos de Centenario viajaban en un segundo vehículo. Ambos grupos habían planificado con anticipación el viaje al país vecino para aprovechar el fin de semana largo. Horas antes del accidente, los jóvenes que volcaron habían disputado un partido de fútbol en una cancha de Cunco, y todo indica que el siniestro ocurrió cuando emprendían el regreso hacia Temuco.

La familia pide colaboración para traer el cuerpo

La familia Aillapi inició una campaña solidaria para reunir el dinero necesario para repatriar el cuerpo del joven. Quienes deseen colaborar pueden hacerlo a través del alias: BARBERÍA62, a nombre de Martín Alejandro Aillapi. Además, se recibirán aportes de manera presencial a partir del martes en Barbería Alestyle, ubicada en Honduras 720, en los horarios de 10 a 13 y de 17 a 21. También está disponible el contacto telefónico 299-5333198 para más información.