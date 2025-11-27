Vecinos organizados lograron recuperar un espacio abandonado y en malas condiciones que se encontraba en su barrio, embelleciéndolo para utilizarlo para actividades recreativas y deportivas.

Luis Sánchez, Presidente de la Comisión Vecinal del Barrio Canal V, comentó en Mitre FM 90.5 y Canal Noticias 24/7, que el espacio originalmente había sido construido hace alrededor de 35 años por los propios vecinos. Explicó que ellos hicieron la plaza, la misma que hoy en día se encontraba en mal estado.

A partir de esto, los vecinos comenzaron a pedir a la Comisión Vecinal si podían hacer algo al respecto para recuperar ese espacio verde para el disfrute de todo el barrio. "Embellecimos la plaza, costó mucho hacer la colocación de las luces. Al lado hay una cancha que empezó a usar el Centro Deportivo del barrio y llegada la noche se tenía que cortar porque no había luz", relató Sánchez.

En cuanto a la mejora de iluminación, destacó que se hizo a través de la Cooperativa Calf y finalmente tras la instalación lograron inaugurar nuevamente la plaza este miércoles.

(Foto Jorge Cáceres)

"Es una satisfacción, era una plaza linda de día pero a la noche un peligro porque se vendía droga, hacían muchas cosas a oscuras de los árboles. Ahora con la iluminación los vecinos están muy contentos y nosotros también porque hoy los chicos del Centro Deportivo pueden estar haciendo deporte hasta tarde en ese lugar", manifestó con emoción.

La plaza es utilizada cotidianamente para actividades de deporte, por ejemplo los martes y jueves hay gimnasia para las personas adultas, y los lunes y miércoles se enseña fútbol para niños.

También adelantó que seguirán las mejoras y que la semana que viene se hará una obra para que tenga agua nuevamente y se pueda volver a regar todo el parque. Además expresó que esperan la construcción de un polideportivo, un espacio cerrado, que les permita realizar las mismas actividades en invierno y otoño.

(Foto Jorge Cáceres)

La entrevista completa: