La Secretaría de Transporte de Río Negro destacó la importancia de cumplir con la Revisión Técnica Vehicular (RTO) como herramienta clave para garantizar la seguridad vial y el cuidado de quienes circulan por rutas y ciudades de la provincia. Actualmente funcionan ocho plantas habilitadas oficialmente, distribuidas estratégicamente para asegurar una cobertura accesible y eficiente. Son estos los únicos centros autorizados para expedir certificados válidos que acreditan el correcto estado mecánico de los vehículos.

Desde el organismo se recordó que la RTO es obligatoria para vehículos particulares, comerciales y de transporte, con plazos de vigencia que varían según el tipo y la antigüedad de cada unidad. Por ello se recomendó revisar fechas de vencimiento y evitar circular con documentación fuera de término. El secretario de Transporte, Juan Ignacio Ciancaglini, subrayó que cumplir con la revisión “es un compromiso individual y colectivo que contribuye a disminuir riesgos, mejorar la seguridad vial y garantizar traslados más seguros para todos”.

La Provincia también instó a programar turnos con anticipación, especialmente en períodos de alta demanda, y acudir únicamente a plantas oficiales habilitadas. En Viedma, Cipolletti, Bariloche, Roca, Villa Regina, San Antonio Oeste, Choele Choel y Río Colorado funcionan los centros autorizados, con horarios amplios y prestadores certificados para garantizar un servicio confiable.

Asimismo, remarcó que la revisión técnica permite detectar fallas que podrían derivar en siniestros, contribuyendo a mantener un parque automotor en condiciones óptimas. La verificación de frenos, suspensión, dirección, emisiones y sistemas de seguridad resulta fundamental para reducir riesgos y proteger la vida de quienes transitan diariamente por rutas y calles rionegrinas.

-