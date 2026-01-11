El operativo de combate contra el incendio en el Parque Nacional Los Alerces entró este domingo en una fase crítica, con el foco principal puesto en la protección de la vida, las viviendas de los pobladores y la infraestructura turística.

Bajo una estrategia interjurisdiccional coordinada con la Agencia Federal de Emergencias (AFE) y la provincia del Chubut, más de 80 combatientes trabajan en el terreno para contener los puntos críticos.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, las condiciones meteorológicas para la jornada de hoy presentan un desafío adicional, con temperaturas máximas de 22°C, baja humedad (35%) y ráfagas de viento del sector Oeste que se intensificarán a partir del mediodía. Hasta el momento, no hay previsiones de precipitaciones en la zona afectada.

Despliegue de recursos y medios aéreos

El operativo cuenta con un amplio despliegue de personal y tecnología para el manejo del fuego:

-Personal en terreno: Participan 83 combatientes de diversos Parques Nacionales (Lago Puelo, Nahuel Huapi, Laguna Blanca y Lanín), bomberos voluntarios de la región y de Palena (Chile), junto a grupos de pobladores. Además, 27 combatientes del Servicio Provincial de Manejo del Fuego realizan tareas preventivas en el cordón “La Momia”.

-Apoyo aéreo: A partir del mediodía se sumarán medios aéreos provistos por la AFE y el Ejército Argentino, incluyendo dos aviones hidrantes y helicópteros con helibalde.

-Tecnología aplicada: Se utilizan drones, monitoreo satelital y domos de vigilancia para detectar y seguir los puntos calientes.

-Asistencia social: Gendarmería Nacional y la Policía Federal asisten en la seguridad de los pobladores, mientras se realizan relevamientos de necesidades médicas y veterinarias en conjunto con el INTA.

Situación de rutas y servicios

La transitabilidad en la región cordillerana se ve afectada por el avance de las llamas y las tareas de emergencia:

-Ruta Provincial 71: se encuentra con tránsito restringido entre la Portada Norte y Quebrada del León. El eje de trabajo se focaliza entre los lagos Futalaufquén y Rivadavia, con patrullas recorriendo la traza para suprimir focos dispersos.

-Ruta Nacional 40: tras la restricción total impuesta ayer por Vialidad Nacional en el tramo Epuyén – El Hoyo debido a la proximidad del fuego a la calzada, la circulación fue normalizada, aunque se recomienda transitar con extrema precaución.

-Turismo: a pesar del incendio, en el sector de Portada Centro y Quebrada del León los servicios turísticos se prestan con normalidad y registran un importante nivel de actividad.

El Centro Operativo instalado en Lago Verde continúa monitoreando el avance del siniestro, mientras se mantienen guardias nocturnas para resguardar a las poblaciones y realizar recorridos preventivos con kits de ataque rápido.