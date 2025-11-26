Río Negro amaneció con una novedad que hizo levantar más de una ceja entre los pasajeros de siempre: en los colectivos de Cipolletti, Viedma y General Roca, ahora podés pagar el viaje con tarjeta sin contacto, celular, reloj, SUBE o un simple código QR.

Desde esta semana, 23 líneas municipales y 3 nacionales se sumaron al sistema de pagos abiertos, una movida que, según explicaron desde Nación, busca “mejorar la experiencia de viaje”. Traducido, que no te quedes abajo del colectivo por no tener la SUBE cargada.

Así, simple. Tarjeta Visa o Mastercard sin contacto, el celu con NFC, un reloj inteligente, SUBE física o digital, y hasta un QR desde cualquier billetera electrónica.

El pasaje vale lo mismo para todos los medios. Si usás SUBE, además, siguen vigentes los descuentos de la Tarifa Social y ahora también podés activar beneficios arriba del colectivo: solo le avisás al chofer y apoyás la tarjeta en el validador.

Cómo pagar sin drama

Con tarjeta, celu o reloj: apoyalo donde dice “Acercá tu tarjeta”. Con QR: generás el código y lo acercás al lector de abajo. Con SUBE: como siempre.

La movida forma parte del plan de modernización del sistema SUBE, impulsado por la Secretaría de Transporte, el Banco Nación y Nación Servicios. El objetivo: que viajar no dependa más de encontrar un kiosco para cargar la SUBE o de llevar efectivo “por si acaso”. En los próximos meses, aseguran, el sistema seguirá sumando líneas y funciones.

Las líneas de jurisdicción municipal son:

Cipolletti : 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7

Viedma : A, B, C, D, E, F y G

General Roca: Línea: Aeroclub - 140 Viv Línea: Barrio Nuevo Línea: Chacra Monte – Paissanidis Línea: Islas Malvinas - Puente Cero Línea: J.J. Gómez - Alta Barda Línea: Mosconi - La Rivera Línea: Paso Córdoba Línea: Quinta 25 Línea: Stefenelli - La Costa Y las líneas de de jurisdicción nacional son: 911 Río Negro – Neuquén 914 Río Negro – Neuquén 908 Río Negro – Carmen de Patagones (Buenos Aires)

Al final, en un colectivo puede faltar aire, puede faltar cambio, puede faltar paciencia, lo que no va a faltar es cómo pagar.