En el lanzamiento oficial, Pablo Pasqualini destacó la magnitud del evento y su impacto económico. Recordó que la última edición movilizó $50 mil millones y subrayó que no existe otro gobierno local que organice una celebración de esta escala sin costo.
“Con esta grilla la gente va a preparar la valija y va a querer ir a Neuquén. Es una fiesta de identidad, con seguridad, y el pre Confluencia acompaña a los artistas regionales con un escenario mayor”, afirmó.
Artistas confirmados para la Fiesta de la Confluencia 2026
La programación incluirá figuras de distintos géneros musicales y bandas de amplia convocatoria nacional e internacional. Entre los artistas mencionados para Confluencia 2026 se encuentran:
Angela Torres
Bersuit
Dillom
FEMI
FMK
Kapanga
Karina
La Beriso
La Joaqui
Lauty Gram
Luciano Pereyra
Luck Ra
Migrantes
NTVG
Rombai
Roze
Tozishi
Trueno
Tuli
La organización confirmó además que el pre Confluencia ampliará cupos para proyectos emergentes y mantendrá su rol como instancia clasificatoria para el escenario central.
Tres escenarios y apuesta al turismo
El intendente Mariano Gaido aseguró que el objetivo es profundizar la proyección nacional y avanzar hacia una etapa internacional del evento.
“Hemos trabajado muchísimo. Tendremos tres escenarios, emprendedores y actividades para las familias. Queremos que los visitantes conozcan una provincia que crece y una ciudad que acompaña esos pasos”, señaló.
Figueroa remarcó crecimiento y visibilidad artística
El gobernador Rolando Figueroa destacó la consolidación del festival y el potencial que representa para los artistas.
“Los músicos saben que les quedará un material audiovisual para toda la vida. Neuquén es la ciudad que más ha crecido”, afirmó.