Viernes 28 de Noviembre, Neuquén, Argentina
Grilla confirmada y proyección internacional: quiénes estarán en la Fiesta de la Confluencia 2026

Durante la presentación de la Fiesta Nacional de la Confluencia 2026 en Buenos Aires, autoridades provinciales anticiparon una grilla artística “muy poderosa”, metas de internacionalización y el dato económico central: la edición anterior movió $50 mil millones.

Por Redacción

Viernes, 28 de noviembre de 2025 a las 20:43
En el lanzamiento oficial, Pablo Pasqualini destacó la magnitud del evento y su impacto económico. Recordó que la última edición movilizó $50 mil millones y subrayó que no existe otro gobierno local que organice una celebración de esta escala sin costo.

“Con esta grilla la gente va a preparar la valija y va a querer ir a Neuquén. Es una fiesta de identidad, con seguridad, y el pre Confluencia acompaña a los artistas regionales con un escenario mayor”, afirmó.

Artistas confirmados para la Fiesta de la Confluencia 2026

La programación incluirá figuras de distintos géneros musicales y bandas de amplia convocatoria nacional e internacional. Entre los artistas mencionados para Confluencia 2026 se encuentran:

  • Angela Torres

  • Bersuit

  • Dillom

  • FEMI

  • FMK

  • Kapanga

  • Karina

  • La Beriso

  • La Joaqui

  • Lauty Gram

  • Luciano Pereyra

  • Luck Ra

  • Migrantes

  • NTVG

  • Rombai

  • Roze

  • Tozishi

  • Trueno

  • Tuli

La organización confirmó además que el pre Confluencia ampliará cupos para proyectos emergentes y mantendrá su rol como instancia clasificatoria para el escenario central.

Tres escenarios y apuesta al turismo

El intendente Mariano Gaido aseguró que el objetivo es profundizar la proyección nacional y avanzar hacia una etapa internacional del evento.

“Hemos trabajado muchísimo. Tendremos tres escenarios, emprendedores y actividades para las familias. Queremos que los visitantes conozcan una provincia que crece y una ciudad que acompaña esos pasos”, señaló.

Figueroa remarcó crecimiento y visibilidad artística

El gobernador Rolando Figueroa destacó la consolidación del festival y el potencial que representa para los artistas.

“Los músicos saben que les quedará un material audiovisual para toda la vida. Neuquén es la ciudad que más ha crecido”, afirmó.​​​​​​

