A dos meses del inicio de la Fiesta de la Confluencia, la Isla 132 ya está en pleno movimiento. Equipos municipales están avanzando con tareas de mantenimiento en uno de los espacios que más público concentra durante el evento, con el objetivo de dejarlo en condiciones antes del inicio de la temporada alta.

Son 45 trabajadores los que recorren el predio por sectores, dedicados al desmalezamiento, la poda correctiva, la limpieza general y el retiro de residuos. La organización por cuadrículas permite aprovechar mejor el tiempo y garantizar que cada área quede a punto.

Desde la subsecretaría de Limpieza Urbana explicaron que el operativo involucra a distintas áreas de la secretaría de Movilidad y Servicios al Ciudadano. “Es un trabajo anticipado por la cantidad de gente que llega incluso días antes de la fiesta. La Isla tiene que estar lista”, señalaron.

Trabajos en marcha

Uno de los ejes del operativo es el retiro de residuos livianos, una tarea que requiere un refuerzo especial: aunque el lugar cuenta con cestos distribuidos en toda la zona, la presencia de papeles, envoltorios y botellas obliga a un repaso diario.

Los trabajos comenzaron hace 4 días y continuarán, al menos, durante una semana más. Luego, se hará una limpieza final cerca de la inauguración. El predio demandará una intervención extensa: desde los senderos hasta las zonas de estacionamiento, incluyendo la elevación de copas de árboles para asegurar la circulación.

La Isla 132 se está acomodando así para recibir una nueva edición de la Fiesta de la Confluencia, que cada verano convoca a miles de visitantes y turistas.