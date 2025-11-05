Inteligencia artificial al servicio de la movilidad

Desde Barcelona, Mariano Gaido confirmó que Neuquén comenzará a aplicar inteligencia artificial (IA) en los semáforos para mejorar la circulación y evitar demoras. La tecnología permitirá que el sistema se adapte automáticamente al flujo vehicular, sin depender de programaciones manuales, creando así la llamada “onda verde” que agiliza los desplazamientos.

“Vamos a llevar esta tecnología a todos los semáforos de la ciudad para tener un tránsito monitoreado permanentemente”, sostuvo el intendente, quien se encuentra participando del Smart City Expo World Congress, el evento más importante del mundo sobre innovación urbana, en diálogo con Pancho Casado en la AM550.

En medio de la charla con Pancho, Gaido explicó que el objetivo es “aprovechar lo que ya está funcionando en ciudades como Barcelona o Buenos Aires, y traer esas experiencias a Neuquén”. Según dijo, los nuevos semáforos inteligentes serán licitados públicamente para comenzar su implementación apenas regrese al país.

Cámaras con inteligencia artificial y seguridad ciudadana

Otro de los puntos fuertes del plan municipal tiene que ver con la incorporación de IA en las cámaras de monitoreo urbano, un paso más en el proceso de modernización que la ciudad viene impulsando. Gaido recordó que, desde la instalación del sistema de cámaras municipales, los siniestros viales disminuyeron un 70% y que su uso también fue clave en causas judiciales recientes.

“La inteligencia artificial aplicada a las cámaras no tiene que ver con sancionar, sino con ayudar a la seguridad y a las investigaciones”, aclaró el intendente.

El nuevo sistema permitirá que, de forma voluntaria, los vecinos puedan integrar sus propias cámaras al sistema general, reforzando la red de vigilancia en espacios públicos, como el Paseo Costero. La información seguirá bajo control de la Justicia y la Policía.

“Neuquén no le tiene miedo a incorporar tecnología. Lo hicimos con el chatbot Capi, con las cámaras y ahora con la inteligencia artificial. Todo apunta a mejorar la calidad de vida del vecino”, enfatizó Gaido durante la entrevista radial.

Transporte público, bicisendas y ciudad moderna

Además de los avances tecnológicos, el intendente confirmó que Neuquén ampliará en un 20% la flota del COLE a partir de marzo de 2026, coincidiendo con el inicio del ciclo escolar.

Actualmente, más de 110 mil vecinos utilizan diariamente el transporte público, con un índice de satisfacción superior al 90%.

Gaido destacó que “el COLE ha sido un éxito” y que su integración con el tren urbano y la red de más de 200 kilómetros de bicisendas consolida un modelo de movilidad sustentable. También adelantó que se incorporarán dos nuevos buses turísticos con sistema de idiomas, para potenciar la oferta de servicios a visitantes.

“Las grandes ciudades del mundo apuestan a la movilidad verde y al transporte público eficiente. Neuquén está siguiendo ese camino”, afirmó el jefe comunal. En ese sentido, recordó que el municipio impulsa el concepto de “ciudad de los 15 minutos”, donde los distintos puntos de la capital puedan conectarse en ese tiempo gracias a obras estratégicas.

Innovación, orgullo y visión a futuro

Durante su participación en Barcelona, Gaido mantuvo reuniones con empresas e inversores interesados en el Polo Científico Tecnológico de Neuquén, proyecto que ya se convirtió en referencia nacional.

El intendente explicó que el objetivo de estos encuentros es sumar herramientas que permitan seguir modernizando la ciudad y generando empleo local.

“Estamos buscando experiencias que nos ayuden a mejorar la vida de los neuquinos. Neuquén no se detiene, crece y se transforma con responsabilidad”, destacó.

El intendente también subrayó que el municipio cuenta con un presupuesto 2026 con 42% de superávit, lo que garantiza la continuidad del Plan Orgullo Neuquino, uno de los programas de obra pública más ambiciosos del país.