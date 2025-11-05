La Facultad de Turismo de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) fue una de las grandes protagonistas del Primer Congreso Provincial de Turismo, realizado este martes en el Centro de Convenciones Domuyo de la ciudad de Neuquén bajo la organización del Ministerio de Turismo y NeuquénTur. El encuentro reunió a representantes del sector público y privado de toda la provincia, con el objetivo de debatir estrategias para fortalecer el desarrollo turístico en el territorio neuquino.

En el acto de apertura, la Facultad recibió un reconocimiento especial por sus 60 años de trayectoria, en los que se consolidó como una institución formadora de profesionales y generadora de conocimiento clave para el crecimiento de la industria turística regional.

El decano Carlos Espinosa fue el encargado de recibir la distinción de manos del gobernador Rolando Figueroa, en un momento cargado de emoción y orgullo institucional. “Fue un acto con mucha alegría y con mucho orgullo. Recibo este reconocimiento en nombre de todas las personas que a lo largo de estos 60 años han trabajado por nuestra querida Facultad, y asumiendo los desafíos que nos plantea el futuro del desarrollo turístico provincial”, expresó.

Espinosa recordó los orígenes de la institución “de aquella Escuela Superior de Turismo de la Universidad Provincial de Neuquén a nuestra realidad actual como parte de la Universidad Nacional del Comahue, proyectándonos hacia el futuro”, y subrayó el valor del vínculo histórico con el Estado provincial.

Reconocimiento y protagonismo

Durante su participación en el Congreso, el decano remarcó la importancia de que la universidad pública esté presente en estos espacios de articulación: “Estamos muy contentos de que la universidad pública esté presente en un ámbito como este. Es una muestra de que el conocimiento académico tiene un rol fundamental en el desarrollo territorial”, señaló.

Además, anunció que la Facultad fue incorporada formalmente en la Ley Provincial de Turismo, lo que le permitirá participar en el Consejo Provincial del área. “Este martes asistimos por primera vez a su reunión, marcando un hito en la articulación entre la academia y el Estado provincial”, adelantó.

El gobernador Rolando Figueroa destacó el papel estratégico del turismo y de la universidad en el desarrollo de la provincia: “Ese desarrollo no tiene que esperar a que se termine Vaca Muerta: ya tenemos que fortalecerlo y comenzar a trabajarlo”, señaló.

Espinosa también destacó el protagonismo de las y los estudiantes en el Congreso: “Nos llena de orgullo ver a tantos de nuestros estudiantes participando activamente. Su presencia no solo enriquece los debates, sino que reafirma el compromiso que tenemos como Facultad con una formación integral, crítica y situada.”

El decano agregó "creemos profundamente en una universidad pública que no se encierra, que dialoga, que se mueve con y para su comunidad. Celebramos que nuestras y nuestros estudiantes sean protagonistas, no solo del presente académico, sino del futuro que estamos construyendo entre todas y todos.”

Con seis décadas de historia y una visión de futuro que combina investigación, docencia y vinculación territorial, la Facultad de Turismo de la UNCo reafirma su compromiso de formar profesionales que transformen el turismo en una herramienta de desarrollo económico, social y cultural para toda la región

Durante las jornadas se desarrollaron charlas, paneles y capacitaciones con especialistas de Argentina, España y Brasil sobre marketing digital, inteligencia artificial aplicada al turismo, sostenibilidad, gastronomía regional y trabajo en equipo. Estos espacios de intercambio reforzaron el compromiso de la Facultad con la formación, la innovación y la mirada regional.

