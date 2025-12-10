UPCN Río Negro se sumó al reclamo por mejoras salariales y exigió una recomposición urgente de los haberes, advirtiendo que la falta de actualización implica un deterioro constante en el poder adquisitivo de los trabajadores estatales.

Desde la organización sindical advirtieron que, de mantenerse esta política, el inicio de 2026 encontrará a los empleados públicos claramente retrasados respecto al costo de vida real. “La demora en actualizar salarios y la falta de propuestas implican un empobrecimiento sostenido de quienes sostienen los servicios públicos esenciales”, señalaron.

UPCN también manifestó su preocupación por el denominado “presupuesto 26”, al que calificó como una ilusión que enmascara la inexistencia de una recomposición salarial efectiva. “No aceptamos parches que disfrazan aumentos nominales sin impacto real en los bolsillos de los trabajadores”, remarcaron.

Entre los reclamos inmediatos, el gremio exigió el pago completo de las guardias de días festivos al doble, tal como establece la normativa, y que se efectúe en tiempo y forma. “La precarización de los tiempos y montos de pago no puede seguir vulnerando a quienes sostienen la atención de los servicios públicos”, añadieron.

En contraste, la organización reconoció como positiva la información oficial sobre la renovación de contratos, aunque insistió en que las condiciones laborales deben garantizar dignidad y estabilidad para todos los trabajadores.

Antes del pronunciamiento de UPCN, tanto ATE como ASSPUR habían elevado reclamos similares, exigiendo una recomposición salarial urgente y cuestionando la falta de actualización de haberes. De esta manera, los tres gremios estatales coinciden en señalar el deterioro del poder adquisitivo y suman presión conjunta sobre el gobierno provincial.