El Consejo Directivo de ASSPUR, que agrupa a trabajadores de la Salud, también reclamó al gobernador, Alberto Weretilneck, la inmediata convocatoria a la Mesa Sectorial de Salud. La organización sindical advirtió que el deterioro de los salarios de los trabajadores del área es alarmante y no admite más dilaciones ni respuestas parciales, por lo que pidió decisiones políticas firmes y con sentido de justicia.

Entre los planteos, ASSPUR solicitó que se emita sin demoras el decreto que garantice el pago en tiempo y forma de las guardias correspondientes a los días festivos del 24, 25 y 31 de diciembre, además del 1 de enero. Recordaron que el año pasado la Provincia incurrió en una demora de tres meses en la liquidación, lo que generó un perjuicio que no debería repetirse.

El gremio también reclamó el ingreso urgente de personal, señalando que los hospitales y centros de salud funcionan con dotaciones mínimas y que la situación se agravará con las licencias de fin de año. “La sobrecarga crónica no solo vulnera derechos laborales, también pone en riesgo la calidad de atención y la seguridad de los pacientes”, remarcaron.

Desde ASSPUR subrayaron que las ampliaciones edilicias de los hospitales y la incorporación de equipamiento carecen de sentido si no se garantiza recurso humano suficiente para sostenerlos. La falta de personal, advirtieron, impacta directamente en la capacidad de respuesta del sistema sanitario y en la atención de la población.

“La salud pública no puede seguir funcionando a costa del sacrificio extremo de sus trabajadores”, concluyó el gremio, y exigió soluciones concretas y urgentes que devuelvan dignidad al trabajo sanitario y garanticen el derecho a la salud de toda la población rionegrina.