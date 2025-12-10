Un conductor borracho de 35 años fue detenido este martes por la noche en Chos Malal, luego de ser interceptado en el Puesto de Control 01 de la Ruta Nacional N° 40, Km 2623.

El hombre, que manejaba un Fiat Cronos Drive de color negro, no solo circulaba sin seguro, sino que además arrojó una alarmante prueba de alcoholemia, con una graduación de 2.99 g/l. Debido a esto, le retuvieron la licencia de conducir (categoría B1) y se procedió al secuestro del vehículo.

El infractor, un vecino de Chos Malal, se negó a someterse a la segunda prueba de alcoholemia, aunque el procedimiento se realizó ante testigos hábiles, según lo exige la normativa. En el lugar, se convocó al Servicio de Remolque, que trasladó el vehículo al Predio de Secuestro.

Este operativo forma parte de los controles vehiculares y patrullajes rutinarios realizados por las unidades dependientes de la Dirección de Seguridad Interior de Chos Malal, con el objetivo de garantizar la seguridad vial en la región y prevenir accidentes. Las autoridades ya labraron las actas correspondientes por la infracción.