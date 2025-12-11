Personal policial dependiente de la Unidad Regional 2° continúa con un amplio operativo en el margen norte del río Negro, en Paso Córdoba, para localizar a Enzo Leandro de Oro. La búsqueda, que ya lleva varios días consecutivos, se desarrolla por tierra y agua con la colaboración de perros adiestrados de la Policía de Río Negro, Bomberos Voluntarios de Allen y General Roca, y efectivos de Prefectura Naval Argentina.

Los rastrillajes, comandados por el comisario inspector José González, abarcan diversos sectores ribereños y zonas cercanas al punto donde el joven fue visto por última vez. En el despliegue intervienen la Brigada Montada, Brigada Rural, Brigada de Investigaciones, División de Buzos y División Canes, junto a bomberos y personal de seguridad que sostienen las tareas sin interrupciones.

Además, la Policía cuenta con drones para sobrevuelos y cámaras sumergibles destinadas a inspeccionar las zonas más profundas del río, ampliando el alcance del operativo.

Las tareas se desarrollan por tierra y agua con la colaboración de perros adiestrados

La denuncia fue radicada el martes 9 de diciembre por un allegado del joven, luego de que se conociera el hallazgo de una mochila en la zona ribereña, reconocida por amigos como perteneciente a Enzo, oriundo de Mendoza, de 28 años, que desapareció el domingo tras arrojarse al río. Ese elemento reforzó la hipótesis de que estuvo en el lugar y se investiga qué ocurrió en el sector. oriundo de Mendoza, de 28 años desapareció el domingo tras arrojarse al río y no salió.

El operativo se inició este jueves, y continuará tanto en la mañana como en la tarde, en el contexto de un despliegue coordinado que busca dar con el paradero del joven desaparecido.