¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Jueves 11 de Diciembre, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
PUBLICIDAD
DURANTE TODO EL DÍA

Sin novedades en la búsqueda de Enzo Leandro de Oro: hoy se retoman los rastrillajes en Paso Córdoba

Este miércoles no se registraron novedades en la búsqueda de Enzo Leandro de Oro, el joven de 28 años desaparecido desde el domingo. Este jueves, desde temprano, se retomarán los rastrillajes por tierra y agua, con la participación de bomberos, policía y prefectura

Por Fabian Rossi
Jueves, 11 de diciembre de 2025 a las 08:33
PUBLICIDAD
División de Buzos y División Canes, junto a bomberos y personal de seguridad retomaron los rastrillajes

Personal policial dependiente de la Unidad Regional 2° continúa con un amplio operativo en el margen norte del río Negro, en Paso Córdoba, para localizar a Enzo Leandro de Oro. La búsqueda, que ya lleva varios días consecutivos, se desarrolla por tierra y agua con la colaboración de perros adiestrados de la Policía de Río Negro, Bomberos Voluntarios de Allen y General Roca, y efectivos de Prefectura Naval Argentina.

Los rastrillajes, comandados por el comisario inspector José González, abarcan diversos sectores ribereños y zonas cercanas al punto donde el joven fue visto por última vez. En el despliegue intervienen la Brigada Montada, Brigada Rural, Brigada de Investigaciones, División de Buzos y División Canes, junto a bomberos y personal de seguridad que sostienen las tareas sin interrupciones.

Además, la Policía cuenta con drones para sobrevuelos y cámaras sumergibles destinadas a inspeccionar las zonas más profundas del río, ampliando el alcance del operativo.

Las tareas se desarrollan por tierra y agua con la colaboración de perros adiestrados

La denuncia fue radicada el martes 9 de diciembre por un allegado del joven, luego de que se conociera el hallazgo de una mochila en la zona ribereña, reconocida por amigos como perteneciente a Enzo, oriundo de Mendoza, de 28 años, que desapareció el domingo tras arrojarse al río. Ese elemento reforzó la hipótesis de que estuvo en el lugar y se investiga qué ocurrió en el sector. oriundo de Mendoza, de 28 años desapareció el domingo tras arrojarse al río y no salió.

El operativo se inició este jueves, y continuará tanto en la mañana como en la tarde, en el contexto de un despliegue coordinado que busca dar con el paradero del joven desaparecido.

 

 

 

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD