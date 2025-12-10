La búsqueda del joven que desapareció el domingo en Paso Córdoba continúa con rastrillajes por agua y tierra. Bomberos Voluntarios de Roca se sumaron al operativo durante la tarde de este martes junto a la Policía de Río Negro, tras el hallazgo de una mochila con pertenencias en la zona.

José Vilapriño, referente de Bomberos, explicó en Radio La Super que “ayer empezamos a prestar colaboración a la Policía en el sector de Paso Córdoba. Estamos realizando los rastrillajes con lanchas, que se iniciaron desde temprano. Una mochila con las pertenencias fue hallada y a partir de ahí se inició este operativo. Estamos trabajando con la Policía para corroborar si se tiró al río”.

Desde el cuartel de Bomberos advirtieron que en esta época del año se incrementan los llamados de urgencia vinculados a personas que buscan refrescarse en el río. “Tiene que ver con la temperatura y la necesidad de refrescarse que tiene la gente. El río cambió mucho. Hay más pozones y la gente no los puede visualizar. La zona de Paso Córdoba no está habilitada para bañarse”, señaló.

Enzo Leandro de Oro, de 28 años es intensamente buscado desde el domingo

Las tareas de búsqueda incluyen rastrillajes por tierra y agua, con la colaboración de perros de la Policía. El despliegue se concentra en la franja del río correspondiente a la jurisdicción de la Comisaría 48, donde se mantiene activo el dispositivo de seguridad. Enzo Leandro de Oro, oriundo de Mendoza, de 28 años desapareció el domingo tras arrojarse al río.

La comunidad permanece en alerta mientras se aguardan novedades sobre el paradero del joven, cuya desaparición fue denunciada por familiares y allegados.