La Provincia de Neuquén continúa incorporando equipamiento y mejorando la calidad de respuesta del sistema sanitario con una gestión transparente, centrada en la accesibilidad. Ahora adquirieron cuatro incubadoras de traslado, 10 monitores fetales y 50 balanzas digitales por un monto total de 96 millones de pesos que serán distribuidos en distintos hospitales de la provincia.

Esto permitirá seguir trabajando en sintonía con el Plan Provincial de Salud, específicamente en lo que atañe a la mortalidad infantil.

El equipamiento fue recibido la semana pasada en el Depósito Central, donde la subsecretaria de Servicios de Salud, Guadalupe Montero, estuvo presente verificando el estado de la entrega. Allí, Montero detalló: “Estos insumos y la adquisición de equipos nos permiten mejorar la calidad de atención y las herramientas que tienen nuestros equipos de salud para trabajar con la población”.

Asimismo, la funcionaria provincial destacó que esto permite fortalecer los corredores sanitarios. “Esto es mejorar la capacidad y la calidad de traslado que tenemos entre las maternidades. Además de seguir trabajando en las líneas de cuidado del Plan Provincial de Salud, específicamente en la línea de mortalidad infantil y de alguna manera poder aumentar y dar más respuesta del Sistema de Salud a la población de la provincia de Neuquén”, indicó.

Las 50 balanzas serán entregadas a distintas instituciones sanitarias, mientras las 4 incubadoras de transporte se distribuirán a los hospitales de Junín de los Andes, Zapala, Heller y Chos Malal. En el caso de los 10 monitores fetales, los mismos se enviarán a los hospitales Castro Rendón, Heller, Bouquet Roldán, Centenario, Plottier, Zapala, Cutral Co, San Martín de los Andes, Chos Malal y Junín de los Andes.

Se trata de una inversión que fortalece el sistema, acercando la salud a la comunidad y mejorando la calidad de vida de las y los vecinos.