La tapa de Los Personajes del Año, que suele ser una postal elegante y sin sobresaltos, terminó convertida en un pequeño campo minado entre gestos, miradas y versiones cruzadas. Lo que para algunos fue un saludo más del evento, para Flor Jazmín Peña se transformó en un momento incómodo en el que coquetearon con su pareja: el acercamiento de Wanda Nara a Nico Occhiato quedó bajo la lupa y encendió la pregunta inevitable: ¿fue solo amabilidad o hubo un gesto desubicado?

El clima estalló al otro día del evento, cuando empezaron a circular comentarios que señalaban a Julieta Poggio como la famosa que habría intentado coquetear con Nico Occhiato durante la producción. Para cortar con esa lectura, Flor Jazmín se comunicó con Mariana Brey y aclaró que no era ella la culpable: “No pasó nada, es un chiste interno para la comunidad de LUZU, estábamos jodiendo. Nada tiene que ver con Juli, vi que se está diciendo que es ella”.

Pero el intento de pacificar duró poco. En SQP (América TV), Yanina Latorre aportó una versión distinta y mucho más explosiva. Según su relato, la reacción de Flor Jazmín no habría tenido que ver con Julieta Poggio, sino con dos situaciones específicas de la gala. La primera, un comentario de Laurita Fernández, que alguien escuchó en voz baja, celebrando lo bien que estaba Nico Occhiato. La segunda, el gesto que terminó instalado como el verdadero desencadenante: Wanda Nara acercándose al conductor en plena producción y tocándole la rodilla de forma desubicada.

La panelista no dio vueltas al describirlo y lo contó tal cual lo escucharon los presentes: "Hay dos personas que le molestaron a Flor Jazmín Peña. Venía incómoda porque Laurita Fernández a alguien le dijo 'qué bueno está Nico Occhiato'. Y también le molestó que Wanda Nara le tocó la rodilla y se hizo la bolu...". Esa frase, repetida en estudios y redes, fue suficiente para que el gesto de Wanda tomara un tinte inesperado.

El detalle no tardó en sumar lectura, ya que apareció el video del supuesto momento polémico. Esto permitió que parte del público viera el saludo de Wanda Nara y pudiera opinar si se trató de un gesto amigable sin mayor intención o de un coqueteo que justifica el enojo. Fue así como muchos comentarios aseguraron que el roce en la rodilla y la manera casual en la que se acercó al conductor no fueron suficiente como para incomodar a Flor Jazmín.

Entre desmentidas, aclaraciones y versiones cada vez más jugadas, la gala dejó una foto impecable y un detrás de escena mucho más picante. Un saludo rápido, una rodilla tocada en el momento justo y una reacción que reavivó la eterna pregunta sobre si Flor Jazmín exageró o Wanda Nara se desubicó.