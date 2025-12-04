Un siniestro que dejó una escena desesperante

Un violento vuelco en la Ruta Nacional 237 dejó al borde de la muerte a un niño de 9 años, que hoy permanece internado en estado crítico. El Fiat Cronos en el que viajaba junto a su abuela, de 65 años, terminó volcado a la altura del kilómetro 1593, en la zona de Rincón de Creíde.

El menor salió despedido del vehículo, mientras que la mujer quedó atrapada dentro del habitáculo. Ambos fueron asistidos por automovilistas y personal de salud que se encontraba en la zona hasta la llegada de los equipos de emergencia.

El comisario Luis Pérez, jefe de la Comisaría 51 de Villa Traful, confirmó la gravedad del cuadro del niño y explicó las primeras asistencias en el lugar:

"El nene tiene diagnóstico por autismo, estaba con traumatismos internos. Estaba siendo asistido por personas que estaban en el lugar, entre ellas personal de salud, muy lesionado"

Y destacó lo que manifestaron desde Salud en el hospital de Bariloche:

"Los profesionales de salud informaron que la mujer tenía traumatismo de hombro, con posible fractura, y que el nene estaba complicado con traumatismo torácico severo y asistencia mecánica respiratoria", señaló.

El niño fue operado y quedó internado en terapia intensiva

Tras su arribo al hospital, el menor ingresó en condición crítica. El director del centro de salud, Víctor Parodi, confirmó que fue sometido a una intervención quirúrgica de emergencia y, debido a la complejidad de los traumatismos, quedó internado en la Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica (UTIP), bajo monitoreo permanente.

La evolución permanece reservada y continúa siendo el punto más delicado del caso.

La mujer que viajaba con él sufrió politraumatismos, entre ellos una fractura en un miembro superior. Aunque requería internación y controles, la información oficial indica que no se encuentra en riesgo de vida.

El traslado aéreo fue descartado por la imposibilidad de estabilizar al menor

El operativo sanitario comenzó alrededor de las 17.45, cuando una ambulancia del hospital de Villa Traful arribó al lugar y activó el protocolo de código rojo por la gravedad del niño.

Ante el cuadro, se coordinó el arribo de un helicóptero sanitario del Sistema Integrado de Emergencias de Neuquén (SIEN), que aterrizó a las 18.30 para efectuar el traslado aéreo.

Sin embargo, durante las maniobras de estabilización, el equipo médico determinó que el menor no podía ser trasladado en la aeronave debido a la severidad de sus lesiones y a la necesidad de mantener asistencia respiratoria mecánica continua, lo que volvía riesgoso el vuelo.

"Había que estabilizar el cuadro de salud del niño", destacó el comisario

Por ese motivo, se resolvió un traslado terrestre urgente, coordinado con personal sanitario de Dina Huapi. La prioridad fue sostener su condición mientras era derivado hacia Bariloche.

La abuela quedó atrapada y los bomberos trabajaron con herramientas hidráulicas

Mientras el menor era preparado para la derivación, bomberos de Villa La Angostura, Villa Traful y San Martín de los Andes trabajaban para liberar a la mujer atrapada en el vehículo. La deformación del auto exigió un procedimiento técnico con herramientas de expansión y corte para extraerla de forma segura.

Una vez liberada, fue trasladada para recibir estudios y atención hospitalaria.

Un operativo que movilizó a múltiples jurisdicciones

El despliegue se extendió durante toda la tarde y reunió a equipos de la Comisaría 51 de Villa Traful, Bomberos Voluntarios de varias localidades, personal policial, especialistas de salud de Villa La Angostura y Villa Traful, y personal de Dina Huapi.

La zona permaneció con tránsito reducido y presencia constante de móviles mientras se realizaban las maniobras de rescate y derivación.

Las pericias para determinar cómo se produjo el vuelco continúan, mientras la atención está puesta en la evolución del niño, cuyo estado sigue siendo crítico.