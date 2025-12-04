Impulsan proyectos juveniles con créditos de hasta 30 millones

Un total de nueve jóvenes de la provincia fueron beneficiados con créditos de hasta 30 millones de pesos a través del programa “Proyecta Futuro”. Esta iniciativa está destinada a personas de entre 18 y 35 años que buscan fortalecer o expandir sus emprendimientos en distintos sectores productivos.

Articulación institucional para el desarrollo

El programa es fruto de un trabajo articulado entre la Secretaría de Juventudes y Diversidad, el Instituto Autárquico de Desarrollo Productivo (IADEP) y el Centro PyME ADENEU. Cada organismo tiene un rol específico: acompañamiento técnico, financiación y capacitaciones emprendedoras respectivamente.

Fomento al talento joven neuquino

“Proyecta Futuro nació como una alternativa de acompañamiento al potencial de nuestros jóvenes”, expresó la secretaria Luz Blanco. Destacó también la gran aceptación de la iniciativa, lo que impulsa a continuar fortaleciendo un ecosistema emprendedor joven en la provincia.

Proyectos diversos en toda la provincia

Los emprendimientos financiados pertenecen a jóvenes de Neuquén capital, Chos Malal, Plottier y Zapala. Las solicitudes de financiamiento variaron entre 6 y 30 millones de pesos, y abarcaron rubros como arquitectura, construcción, diseño gráfico, gimnasios y marketing digital.

Créditos para equipamiento y mejoras

Los fondos fueron destinados a la adquisición de herramientas, recursos o reacondicionamiento de espacios laborales. Entre los sectores destacan además la producción de hielo, venta de agua envasada, desarrollo web, diseño de indumentaria y elaboración de comidas.

“Proyecta Futuro” fue lanzado en junio y está destinado a jóvenes con actividades económicas con más de seis meses de antigüedad. Los créditos se otorgan con plazos de hasta 48 meses, incluyendo un período de gracia de seis meses. Los interesados pueden obtener más información vía WhatsApp al 299 6030154.