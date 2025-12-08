La Policía de Río Negro solicita la colaboración de la comunidad para dar con el paradero de Luciano Alberto Marinao, un adolescente de 15 años que se ausentó de su domicilio en General Roca el pasado sábado 6 de diciembre a las 11:30 horas. Hasta el momento, no se tienen novedades sobre su ubicación.

Según la información oficial, al momento de ausentarse vestía pantalón tipo buzo, camiseta de la Selección Argentina, gorra blanca y zapatillas blancas. Luciano es de contextura delgada y mide aproximadamente 1,70 metros de altura.

La búsqueda está a cargo de la Subcomisaria 69° de Roca, que inició los trabajos de búsqueda en articulación con otras unidades de la region del Alto Valle y organismos de seguridad. Asimismo, se solicitó a la población que, ante cualquier información, por mínima que parezca, se comunique de inmediato al 911 o a la unidad policial más cercana.

Las autoridades remarcaron la importancia de actuar con rapidez y responsabilidad ante situaciones de búsqueda de paradero, y agradecen la colaboración ciudadana para aportar datos que permitan dar con el joven.