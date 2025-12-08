¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Lunes 08 de Diciembre, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
PUBLICIDAD
PREOCUPACIÓN

Buscan a un joven de 15 años en Roca: se ausentó el sábado y aún no regresó

La Policía pidió colaboración para dar con el paradero de Luciano Alberto Marinao, un adolescente que salió de su vivienda y no volvió. Vestía camiseta de Argentina, pantalón tipo buzo y gorra blanca

 

Por Fabian Rossi
Lunes, 08 de diciembre de 2025 a las 08:00
PUBLICIDAD
El último contacto del adolescente con su familia fue este sábado

La Policía de Río Negro solicita la colaboración de la comunidad para dar con el paradero de Luciano Alberto Marinao, un adolescente de 15 años que se ausentó de su domicilio en General Roca el pasado sábado 6 de diciembre a las 11:30 horas. Hasta el momento, no se tienen novedades sobre su ubicación.

Según la información oficial, al momento de ausentarse vestía pantalón tipo buzo, camiseta de la Selección Argentina, gorra blanca y zapatillas blancas. Luciano es de contextura delgada y mide aproximadamente 1,70 metros de altura.

La búsqueda está a cargo de la Subcomisaria 69° de Roca, que inició los trabajos de búsqueda en articulación con otras unidades de la region del Alto Valle y organismos de seguridad. Asimismo, se solicitó a la población que, ante cualquier información, por mínima que parezca, se comunique de inmediato al 911 o a la unidad policial más cercana.

Las autoridades remarcaron la importancia de actuar con rapidez y responsabilidad ante situaciones de búsqueda de paradero, y agradecen la colaboración ciudadana para aportar datos que permitan dar con el joven.

 

 

 

 

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD