“Me arruinaron”: mujer denunció que el municipio destrozó su puesto de choris

Lucía, madre soltera de dos nenas, lamentó quedarse sin su fuente de trabajo luego de que personal municipal demoliera su puesto de choripanes frente al Mercado Concentrador, en Centenario. Según denunció, no solo destruyeron su casilla de ladrillos y chapas, sino que además cargaron mesas y sillas en un camión y se las llevaron.

“Me cortaron las piernas, arruinadísima. No sé qué voy a hacer mañana ni qué les voy a dar de comer a mis hijas. Lo único que pido es que me devuelvan mis cosas y que me dejen trabajar tranquila”, dijo entre lágrimas.

Desde el municipio aseguraron que la casilla estaba ubicada debajo de una línea de alta tensión y que ya había sido intimada en marzo, tras una denuncia de usurpación. Incluso hubo intervención judicial y un oficio de la justicia que ordenaba desalojar el lugar en un plazo de tres días.

A pesar de que, según testigos, horas antes hubo diálogo entre autoridades y la mujer, finalmente concretaron la demolición, dejando a Lucía sin su única fuente de trabajo. La medida generó indignación entre vecinos y gente que frecuentan la zona, quienes cuestionaron la falta de sensibilidad social ante una situación de extrema vulnerabilidad. Mientras tanto, Lucía reclama que le devuelvan sus pertenencias y le permitan seguir trabajando para mantener a sus hijas.